Renten-Alarm…: Anleihen-Beben: Warum Gold, Rohstoffe und Ihre Rente jetzt im Fokus stehen!

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Steigende Renditen, hohe Schulden und wackelnde Rentensysteme: Das neue Video zeigt, warum Gold, Rohstoffe und Minenaktien jetzt plötzlich entscheidend werden könnten.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Anleihenmarkt sendet Warnsignale - und diesmal geht es nicht nur um Banken, Fonds oder Staatsfinanzen.

Es geht um Ihr Geld, Ihre Kaufkraft und Ihre Altersvorsorge.

Wenn steigende Renditen auf hohe Schulden, demografischen Druck und geopolitische Risikentreffen, könnte das klassische Sicherheitsdenken vieler Anleger ins Wanken geraten. Staatsanleihen geraten unter Druck, Schulden werden teurer, Rentensysteme stehen vor Belastungen - und genau deshalb rücken Gold, Energie, Agrarrohstoffe und Minenaktien wieder stärker in den Fokus.

Das Video jetzt ansehen und erfahren: Warum das Anleihen-Beben Gold, Rohstoffe und Ihre Altersvorsorge verändern könnte!

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=bJFlkPxKNjY&t=1317s

Und ebenfalls wichtig: Im kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal bestimmen Sie aktiv mit, welche Aktien, Rohstoffwerte und Markttrends als Nächstes auf den Prüfstand kommen. Stimmen Sie über kommende Analysen ab, schlagen Sie eigene Werte vor und stellen Sie Ihre Wunschaktien zur Analyse.

Zudem: Im kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal bestimmen Sie nicht nur aktiv mit, welche Aktien, Rohstoffwerte und Markttrends als Nächstes auf den Prüfstand kommen, sondern bekommen auch noch Bonusmaterial (auch vom Rohstoff-König) zu einigen Videos. Stimmen Sie über kommende Analysen ab, schlagen Sie eigene Werte vor und stellen Sie Ihre Wunschaktien zur Analyse.

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Anleihen fallen. Schulden steigen. Die Rente gerät unter Druck.

Warum ausgerechnet Gold, Rohstoffe, Energie und Minenaktien jetzt zu den spannendsten Themen für Anleger werden könnten, zeigt das neue Rohstoff Insider -, zeigt das neue Rohstoff Insider-Video.

Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss

Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" und der Weiterleitung zu dem verlinkten Video sowie zum Rohstoff Insider Telegram-Kanal. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Wolfram, Minenwerte, ETFs oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Investitionen in Rohstoffe, kritische Metalle, Minenaktien, Projektentwickler und andere Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Kurse können stark schwanken; ein teilweiser oder vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit änder.

Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XD0002745XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002742XXX,XC0009656XXX