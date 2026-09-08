EQS-News: oneworld Management Company, Inc / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Der oneworld Loyalty Summit bringt Experten zusammen, um die neuesten Trends und Innovationen zu erörtern, die die Loyalitätslandschaft prägen



08.09.2026 / 17:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Konferenz bietet Loyalitäts-Start-ups ein einzigartiges Forum, um ihre Ideen vor Führungskräften aus den Bereichen Luftfahrt, Reise, Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen und Technologie zu präsentieren. FORT WORTH, Texas, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Heute laden die Allianz " oneworld" und ihre 15 Mitgliedsfluggesellschaften Experten, Innovatoren und Branchenbeobachter aus dem Bereich Kundenbindung zum ersten " oneworld Loyalty Summit" ein - der ersten Veranstaltung dieser Art, die von einer Fluggesellschaftsallianz ausgerichtet wird. Der Gipfel wird eine neue Plattform für die Zusammenarbeit und den Dialog innerhalb der Branche schaffen und dazu beitragen, die Zukunft der Kundenbindung über die Customer Journey hinaus zu gestalten. "Kundenbindung spielt eine immer größere Rolle als strategischer Wachstumsmotor für Reiseunternehmen - angetrieben durch Technologie, stärkere Personalisierung und neue Partnerschaften, um den sich wandelnden Kundenerwartungen gerecht zu werden", sagte Ole Orvér, CEO von "oneworld". "Unsere Mitgliedsfluggesellschaften sind weltweit bereits führend auf diesem Gebiet. Deshalb schaffen wir ein Forum, in dem Experten aus allen Bereichen des Treuegeschäfts Ideen austauschen, Trends diskutieren und zum Nachdenken anregende Gespräche darüber führen können, wie die Zukunft des Treuegeschäfts aussehen wird." Im Rahmen der eintägigen Veranstaltung werden führende Persönlichkeiten Einblicke geben, darunter: Ole Orvér, Geschäftsführer von " one world"

world" Nat Pieper, Chief Commercial Officer bei American Airlines

Brian Kelly, Gründer und Geschäftsführer von "The Points Guy"

Sarah Moore, Senior Vice President und Leiterin des Bereichs Reisen bei Capital One

Parveen Chander Kumar, Executive Vice President - Commercial, The Indian Hotels Company Limited

Gary Leff, Gründer von - "View from the Wing"

Scott Long, Senior Vice President, American Airlines AAdvantage

Alex Hunter, Leiter des Bereichs Kundenbindung bei der International Airlines Group (IAG)

Kate Sherwood, Leiterin des Bereichs Kundenbindung und Partnerschaften bei Qantas

Xavier Tausky, Vizepräsident für Kundenbindung bei Qatar Airways "Ein individuelles und noch lohnenderes Treueerlebnis zu bieten, ist etwas, woran "One"und unsere Mitgliedsfluggesellschaften jeden Tag mit großem Engagement arbeiten. Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, einen Mehrwert zu schaffen, indem wir die alltäglichen Aktivitäten unserer Kunden einbeziehen - vom Einkaufen über die Wahl der Unterkunft bis hin zur Bankabwicklung", sagte Gilbert Ott, Director of Loyalty bei oneworld. "Der heutige Gipfel bietet die Gelegenheit, zu erkunden, wie andere Branchen Technologien nutzen, Start-ups kennenzulernen und eine Zukunft für die Kundenbindung zu gestalten, die jede Interaktion der Kunden mit oneworld und unseren Partnern optimal nutzt." Entdecken Sie neue Innovationen im Bereich Kundenbindung Als einzigartiges Highlight des "One--World-Loyalty-Summit" bieten Live-Präsentationen von Unternehmensinvestitionen Start-ups eine leistungsstarke Plattform, um neue Ideen direkt den Entscheidungsträgern der Branche und führenden Akteuren im Bereich Kundenbindung vorzustellen. Jede Speed-Session bietet den Teilnehmern des Gipfels einen ersten Einblick in neue Technologien und Geschäftsmodelle, die dazu beitragen könnten, einige der größten Chancen der Branche zu nutzen. Zu den Stellplätzen gehören: Reclaim Protocol - Bekämpfung von Betrug im Bereich Kundenbindungsprogramme und digitale Verifizierung

- Bekämpfung von Betrug im Bereich Kundenbindungsprogramme und digitale Verifizierung FrequentFan - Erweiterung der Einlösekategorien

- Erweiterung der Einlösekategorien WeatherPromise - Reiseschutz für Zusatzleistungen

- Reiseschutz für Zusatzleistungen SmartMedia Technologies - Förderung der Kundenbindung

- Förderung der Kundenbindung Rove - Ungenutzte Loyalitätsumsätze

- Ungenutzte Loyalitätsumsätze Bonafide - KI und Markenbindung Über oneworld: "OneWorld" vereint 15 Fluggesellschaften von Weltklasse - Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Fiji Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Oman Air, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian und SriLankan Airlines - zu fast 1.000 Zielen. Die Mitgliedsfluggesellschaften der arbeiten zusammen, um ihren Kunden stets ein erstklassiges, einheitliches Reiseerlebnis zu bieten, mit besonderen Prämien und Vorteilen für Vielflieger, darunter das Sammeln und Einlösen von Meilen und Punkten im gesamten Netzwerk der Allianz, Zugang zu Flughafen-Lounges, vorrangiger Check-in und vorrangiges Einsteigen sowie zusätzliche Freigepäckmengen und vieles mehr. Erfahren Sie mehr über die "one--world"-Allianz unter oneworld.com . Folgen Sie uns auf , Facebook , Instagram , X und sowie auf LinkedIn . Medienkontakt:

press@oneworld.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-oneworld-loyalty-summit-bringt-experten-zusammen-um-die-neuesten-trends-und-innovationen-zu-erortern-die-die-loyalitatslandschaft-pragen-302872531.html



08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News