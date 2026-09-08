Es ist wieder einmal Zahltag im Rohstoff Anleger Club: Die Aktie von Trekor Metals (vormals Taseko Mines) hat Anlegern, die früh auf die Kupferstory gesetzt haben, einen außergewöhnlichen Gewinn von +582% beschert. Jetzt wurde die Position im RAC-Vermögensdepot feierlich geschlossen. Gewinnmitnahme nach gut drei Jahren Auch mit dieser Kupfer-Aktie hat Rohstoffexpertin Miriam Kraus Bereits im Juli 2023 startete die RAC-Chefanalystin die Coverage und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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