Injective (INJ) hat seinen jüngsten Abwärtstrend hinter sich gelassen. Der Token bewegt sich heute wieder in Richtung einer entscheidenden Widerstandszone, und gleichzeitig meldet das Netzwerk einen Rekord beim Staking: 58,8 Millionen INJ sind on-chain gesperrt, mehr als jemals zuvor. Was der Staking-Rekord wirklich bedeutet Der Grund dafür, dass dieser Wert relevant ist, liegt in der Angebotsdynamik. Jeder gestakte INJ fehlt im aktiven Umlauf, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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