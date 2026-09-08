Die Ölpreise haben am Dienstag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Brent-Rohöl der Nordseesorte zur Auslieferung im November kletterte auf 97,81 US$, ein Plus von 0,53 Prozent gegenüber dem Vortag. Zwischenzeitlich war der Preis sogar bis auf 99,46 US$ gestiegen und näherte sich damit der psychologisch bedeutsamen 100-US$-Marke gefährlich nah. Auch die US-Sorte WTI zog deutlich an. Huthi-Angriffe treiben den Markt Als Haupttreiber des Preisanstiegs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de