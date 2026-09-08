Dubai Chambers hat eine spezialisierte Schulung zu agentischer KI für mehr als 14.000 privatwirtschaftliche Unternehmen entwickelt, um ihnen zu helfen, die Kompetenzen aufzubauen, die für die Einführung der Technologie in ihre Abläufe erforderlich sind.

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H.E. Eng. Sultan bin Saeed Al Mansoori speaking during the launch of the training programme (Photo: AETOSWire)

Die Schulung ist Teil des breiter angelegten Programms von Dubai, den Privatsektor auf agentische KI umzustellen. Dieses Programm wurde unter der Leitung von Seine Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai, stellvertretender Premierminister und Verteidigungsminister der VAE sowie Vorsitzender des The Executive Council of Dubai, lanciert.

Die Schulung, die über die neue Dubai Chambers Academy, eine integrierte e-Learning-Plattform, bereitgestellt wird, vermittelt praktische Anleitungen zur Anwendung agentischer KI im geschäftlichen Umfeld. Die Teilnehmenden werden Werkzeuge und Lösungen kennenlernen, die den Betrieb, die Effizienz, die Produktivität und die Entscheidungsfindung verbessern, und gleichzeitig praktische Anwendungsfälle identifizieren, welche Wachstum und Innovation fördern.

Die Schulung soll Unternehmen dabei helfen, im Hinblick auf agentische KI eine starke Grundlage aufzubauen, relevante Anwendungsfälle in ihren Unternehmen zu identifizieren und die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln, um sich auf die wachsende Rolle der Technologie in der Zukunft der Geschäftswelt vorzubereiten.

Seine Exzellenz. Eng. Sultan bin Saeed Al Mansoori, Vorsitzender von Dubai Chambers, sagte: "Agentische KI eröffnet neue Möglichkeiten für den Unternehmensbetrieb. Sie kann bei der Verwaltung komplexer Aufgaben helfen, eine effektivere Entscheidungsfindung ermöglichen, die Produktivität steigern und neue Wachstumsmöglichkeiten schaffen. Mittels dieser spezialisierten Schulungswege möchten wir den Privatsektor mit den Fähigkeiten und der Expertise ausstatten, die benötigt werden, um agentische KI zu verstehen und ihr Potenzial in der Praxis umzusetzen."

Die Initiative ist Teil eines breiter angelegten Programms, das Unterstützung für Unternehmen, die agentische KI-Lösungen entwickeln und bereitstellen, die Etablierung von Inkubatoren für Unternehmen im Bereich agentischer KI sowie Wissensaustausch und Kapazitätsaufbau umfasst. Dubai Chambers hat zudem einen Exekutivausschuss für agentische KI gebildet, um die Übernahme im Privatsektor zu beschleunigen, das Geschäftsumfeld auf den globalen technologischen Wandel vorzubereiten und die Stellung Dubais als globale Drehscheibe für die digitale Wirtschaft und die zukünftigen Industrien zu stärken.

Über Dubai Chambers

Die Dubai Chambers ist eine gemeinnützige öffentliche Einrichtung, die die Vision Dubai als Global Business Hub fördert. Sie unterstützt Unternehmen, bietet innovative Dienste an und eröffnet den Zugang zu einflussreichen Netzwerken.

Quelle: AETOSWire

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