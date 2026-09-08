© Foto: Richard B. Levine - Sipa USADie Shake-Shack-Aktie hat sich seit ihrem Hoch mehr als halbiert. RBC setzt auf ein Comeback. Die Hintergründe.
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