Die Digital Cooperation Organization (DCO) schloss ihre Teilnahme an der LEAP 2026 ab. Im Rahmen dieser Veranstaltung unterzeichnete der Staat Palästina die DCO-Charta und wurde damit zum Unterzeichnermitglied. Zudem stellte er den Digital Prosperity Plan 2026-2028 vor, der gemeinsam mit der DCO entwickelt wurde, um die digitale Infrastruktur und die KI-Bereitschaft, die digitale Verwaltung, Qualifikationen, Start-ups und KMU voranzubringen.

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DCO Concludes LEAP 2026 with Partnerships and Digital Cooperation Milestones (Photo: AETOSWire)

Die Unterzeichnung erfolgte im Anschluss an die vorherige Zustimmung des DCO-Rates zu acht Beitrittskandidaten. Nach Abschluss der Beitrittsverfahren wird die DCO von 16 auf 24 Mitgliedstaaten anwachsen, die zusammen rund 980 Millionen Menschen vertreten und den Weg für eine Stimme der digitalen Zusammenarbeit ebnen, die eine Milliarde Menschen vertritt. Auch Tadschikistan ist auf dem besten Weg, der Organisation als assoziiertes Mitglied beizutreten. Dies eröffnet neue Möglichkeiten zur Stärkung der digitalen Zusammenarbeit, zum Zugang zu öffentlich-privaten Partnerschaften sowie zur Zusammenarbeit bei Initiativen zur Förderung digitaler Innovation, Qualifikationen und Inklusion im Einklang mit seiner Nationalen Entwicklungsstrategie bis 2030.

Die DCO-Generalsekretärin, Frau Deemah AlYahya, leitete eine Ministerrunde zum Thema "Governing Growth: Building Human-Centered Digital Economies in an AI-Driven Era", bei der verantwortungsvolle Innovation, das Wachstum digitaler Unternehmen, KI-relevante Kompetenzen, Investitionen und Partnerschaften erörtert wurden.

DCO hat gemeinsam mit dem saudischen Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie sowie AMD ein offenes KI- und Innovationsökosystem ins Leben gerufen, ergänzt durch einen "DevDay"-Workshop, der Entwicklern, Start-ups und Softwareingenieuren Open-Source-Tools, technische Schulungen und Möglichkeiten innerhalb des Ökosystems bietet.

Im Rahmen eines Rundtischgesprächs mit verschiedenen Interessengruppen zum Thema Strengthening Online Content Integrity kamen Vertreter aus den Bereichen Medien, Technologieplattformen und Partner in der DCO-Zentrale zusammen, um sich mit Falschinformationen, KI-generierten Inhalten und digitalem Vertrauen auseinanderzusetzen.

DCO nahm zudem gemeinsam mit der saudischen Behörde für digitale Verwaltung (Digital Government Authority) und ITL Estonia an Diskussionen zu den Themen Datenverwaltung, Vertrauen und grenzüberschreitende Abstimmung teil; darüber hinaus beteiligte sich DCO gemeinsam mit führenden estnischen Vertretern der Digitalbranche an einer Podiumsdiskussion unter dem Titel "Built for Business: Estonia's Digital Advantage", bei der es um vertrauenswürdige, widerstandsfähige und zukunftsfähige digitale Volkswirtschaften ging.

Unabhängig davon veranstalteten die DCO und die Weltbank gemeinsam den "Fireside Chat" mit dem Titel "From Digital Ambition to Impact", bei dem Themen wie Politik, Infrastruktur, Qualifikationen, Finanzierung und Partnerschaften erörtert wurden, sowie einen hochrangigen Roundtable bei der Elm Company zur Finanzierung digitaler Innovationen zur Förderung von Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätzen und inklusiver Entwicklung.

Im Rahmen von STRIDE nahmen 30 Start-ups aus 11 Mitgliedstaaten an der LEAP teil, wo Gründer durch gezielte Vermittlungsmaßnahmen mit Investoren, Partnern und Märkten in Kontakt gebracht wurden. Start-ups nahmen zudem an speziellen Veranstaltungen mit DCO-Beobachtern und Partnern teil, darunter Elm, ITL und Tools Solutions, wodurch sich neue Möglichkeiten für Investitionen, Partnerschaften und den Marktzugang eröffneten.

Quelle: AETOSWire

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