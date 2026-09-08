NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach einem Gespräch unter anderem mit dem Finanzchef Christophe Babule auf "Neutral" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Das Management des Kosmetikkonzerns habe sich zuversichtlich geäußert, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei auf das nach wie vor günstige Marktumfeld im Beauty-Bereich verwiesen worden sowie auf die breit angelegte Umsetzung der Strategie./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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