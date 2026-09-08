Berlin (ots) -Der Unternehmer Carsten Maschmeyer fordert den Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): "Merz hat es voll vergeigt. Er muss weg. Er muss zurücktreten", sagte Maschmeyer in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 in Das Erste ausgestrahlt. Maschmeyer, der Anfang 2025 die CDU mit einer Großspende unterstützte, kritisierte den CDU-Chef scharf: "Es zeigt sich jetzt, er wollte aus einem falschen Grund Kanzler werden. Das war Ego und Merkel zeigen, ich bin jetzt Kanzler."Maschmeyer kritisierte insbesondere den Führungsstil von Merz: "Er nimmt die Menschen nicht emotional mit. Es ist unnahbar, belehrend, ein Besserwisser". Und er "höre von allen, die mit ihm zu tun haben, arrogant."Merz habe das "Schiff falsch gesteuert. Er muss von der Kommandobrücke runter", sagte Maschmeyer. Als mögliche Nachfolger nannte er mehrere Ministerpräsidenten und Unionslandesvorsitzende: "Das sind tolle Offiziere auf dem Schiff: [Hendrik] Wüst, [Daniel] Günther, [Markus] Söder.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6348218