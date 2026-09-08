Der ehemalige Präsident und Finanzvorstand der Deutschen Bank AG tritt bei Warburg Pincus in Europa als Senior Advisor und "Executive-in-Residence" ein

Warburg Pincus, der Pionier im Bereich globaler Private-Equity-Wachstumsinvestitionen, gab heute die Ernennung von James von Moltke zum Senior Advisor und "Executive-in-Residence" bekannt. Von Moltke, der seine Tätigkeit mit sofortiger Wirkung aufnimmt, wird sein umfangreiches Branchenwissen einbringen, um die europäischen Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf dem Finanz- und Technologiesektor liegt. Dort wird er die Identifizierung und Bewertung neuer potenzieller Investitionsmöglichkeiten unterstützen. Darüber hinaus wird er eine aktive Rolle bei der Wertschöpfung im gesamten bestehenden Portfolio des Unternehmens in Europa spielen.

James von Moltke bringt umfangreiche Branchenerfahrung in das Unternehmen ein, da er seit 2022 als Präsident der Deutschen Bank AG sowie neun Jahre lang als Finanzvorstand und Mitglied des Vorstands der Gruppe tätig war. Während dieser Zeit spielte er eine Schlüsselrolle bei der Vorantreibung der Transformation der Bank sowie bei der Konzeption und Umsetzung der "Global-Hausbank"-Strategie der Deutschen Bank. Zudem war er 2018 maßgeblich am Börsengang der DWS Group GmbH Co. KGaA, der Vermögensverwaltungs-Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, beteiligt und fungierte ab 2023 als für das Vermögensmanagement zuständiges Vorstandsmitglied.

Vor seinem Eintritt bei der Deutschen Bank war er als Treasurer bei der Citigroup tätig, wo er für die Bereiche Kapital, Refinanzierung, Liquidität und Zinsrisiko verantwortlich war; außerdem fungierte er als Leiter des Bereichs Corporate M&A sowie als globaler Leiter der Finanzplanung und -analyse der Bank. Zu Beginn seiner Karriere leitete er weltweit das Financial-Technology-Advisory-Team von Morgan Stanley und war zehn Jahre lang bei J.P. Morgan in New York und Hongkong tätig, nachdem er zuvor drei Jahre bei Credit Suisse First Boston in London gearbeitet hatte.

"Da ich meine Karriere an der Schnittstelle zwischen globalem Bankwesen, Kapitalmärkten und finanzieller Transformation verbracht habe, freue ich mich darauf, diese Erfahrung bei Warburg Pincus und seinen Portfoliounternehmen einzubringen, insbesondere da die Branche derzeit eine Phase bedeutender struktureller Veränderungen durchläuft", sagte James von Moltke. "Ich bewundere Warburg Pincus schon seit langem für seinen partnerschaftlichen Ansatz, den ich beim Börsengang von Primerica aus erster Hand erleben durfte, als das Unternehmen eng mit dem Management und den verkaufenden Aktionären zusammenarbeitete, um eine wertsteigernde Transaktion zu verwirklichen."

"Wir freuen uns sehr, James bei Warburg Pincus willkommen zu heißen. Er ist ein äußerst erfahrener Praktiker mit einer mehr als drei Jahrzehnte umspannenden Karriere an der Spitze der globalen Finanzdienstleistungsbranche", sagte Andrew Sibbald, Managing Director und Leiter der Europa-Sparte bei Warburg Pincus. "James hat die Deutsche Bank durch eine der folgenreichsten Umgestaltungen ihrer Geschichte geführt und sich dabei bei den Aufsichtsbehörden weltweit große Glaubwürdigkeit erarbeitet. Seine Kombination aus unternehmerischem Urteilsvermögen, Glaubwürdigkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden und Marktbeziehungen wird von unschätzbarem Wert sein, um neue Chancen zu erschließen und den Wert unseres gesamten Portfolios weiter zu steigern."

James von Moltke hatte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Beratungs- und Aufsichtsratsmandate inne, darunter den Vorsitz im Einlagensicherungsausschuss des Verbandes deutscher Banken und den stellvertretenden Vorsitz im Beirat des Prüfungsverbandes Deutscher Banken e.V. Zudem vertrat er die Deutsche Bank in den Vorständen des Deutschen Aktieninstituts, der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft, der Atlantik-Brücke e.V. und der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland.

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Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Als seit 1966 bestehende private Partnerschaft verfügt das Unternehmen über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams dabei zu unterstützen, über Marktzyklen hinweg dauerhaften Erfolg zu erzielen. Heute verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von mehr als 105 Milliarden US-Dollar und verfügt über ein aktives Portfolio von mehr als 225 Unternehmen, das über verschiedene Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen diversifiziert ist. Warburg Pincus hat im Rahmen seiner Strategien in den Bereichen Private Equity, Immobilien und Kapitallösungen in mehr als 1.100 Unternehmen investiert.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt weltweit über mehr als 15 Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.warburgpincus.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube.

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