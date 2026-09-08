München (ots) -Echtes Hochgefühl: Der BR freut sich über einen Deutschen Fernsehpreis für die Dokuserie "Rise & Fall 1860 München". Die BR-Produktion über die wechselvolle Geschichte des Kultvereins markierte im Herbst 2025 den erfolgreichen Startschuss zu einer ARD-weiten Reihe über große Fußball-Traditionsklubs und wie ihr Aufstieg und Fall ganze Regionen bewegt. 3,4 Millionen Abrufe hat "Rise & Fall 1860 München" in der ARD Mediathek bisher erzielt, davon 1,6 Millionen allein in der ersten Woche. Die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Montage Information" wurde am 8. September im Rahmen der "Nacht der Kreativen" in Köln an Editorin Xenja Kupin verliehen.BR-Sportchef Christoph Netzel: "Liebe, Leiden, Jubeln, Verzweifeln: Die Vereinsgeschichte der Löwen ist so verrückt wie kaum eine andere im deutschen Fußball - die vergangenen Wochen unterstreichen das eindrucksvoll. Unser BR-Team hat diese perfekte Vorlage zum Start der ARD-Reihe 'Rise & Fall' zu einem Erfolgsprodukt gemacht. Neben der großartigen Arbeit der Autoren Lennart Bedford-Strohm, Robert Grantner, Christoph Nahr und Maximilian Stockinger hat die originelle, pointierte Montage von Xenja Kupin einen großen Anteil daran - der spezielle Look der Doku trägt ihre Handschrift. Deshalb freuen wir uns sehr über die Auszeichnung beim Deutschen Fernsehpreis.""Rise & Fall 1860 München" wurde vom BR (Redaktion: Thomas Becht, Andreas Egertz) in Zusammenarbeit mit der ARD-Sportkoordination realisiert und war Anfang 2026 bereits für den Grimme-Preis nominiert. Weitere Informationen zur Serie und zur gesamten "Rise & Fall"-Reihe unter: Rise & Fall - ard.de (https://pressekits.ard.de/rise-fall)Weitere Auszeichnung mit BR-BezugAußerdem freut sich der BR über eine weitere Auszeichnung bei der "Nacht der Kreativen" des Deutschen Fernsehpreises: In der Kategorie "Beste Regie Unterhaltung" wurde "Silvester-Schlagerboom 2026 - die Wunderlichtershow" prämiert, die der BR für Das Erste verantwortete.Sendungsfotos unter www.br-foto.de bzw. www.ard-foto.deFotos von der Preisverleihung unter https://www.picdrop.com/rtl/rKHbk42Z9u (https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=picdrop.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cucGljZHJvcC5jb20vcnRsL3JLSGJrNDJaOXU=&p=m&i=NjRhNTFkZDBhZDk1NmEyYjEyMmVkZDBk&t=Y3A5dHRlSDNFbWU4ektmTndDVzBZRTlBV3NYdEt5VE5lbXdyTnBjNEhPWT0=&h=2c52cd8d737d40388a4ffaabc52d6d8c&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVZ-U_wjG60A6BZecRaAXtnVYxxKvCzB1OSsG_7Cn5R_iw)Pressekontakt:BR-PressestelleChristian DückE-Mail: christian.dueck@br.deTel. +49 (0)89 5900-10575www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6348220