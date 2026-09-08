Unbekannte Angreifer:innen haben die Bitcoin-Sidechain Liquid Network gehackt und 4.000 Bitcoin entwendet. Nachdem Anbieter Blockstream die Lücke gepatcht hatte, gaben die Hacker:innen 3.400 Bitcoin zurück. Warum das -Â und warum nicht alles? Bei dem Liquid Network handelt es sich um eine vom Krypto-Urgestein Blockstream 2018 gestartete Bitcoin-Sidechain. Das Blockchain-Netzwerk ist an jenes von Bitcoin angebunden, soll aber schnellere Transaktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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