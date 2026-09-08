Bild: unsplash.com ©In the Now Mag Der demografische Wandel gehört zu den Entwicklungen, die sich nicht innerhalb weniger Quartale wieder umkehren. Deutschland wird älter, die geburtenstarken Jahrgänge erreichen nach und nach das Rentenalter und damit verändern sich die Anforderungen an zahlreiche Bereiche der Wirtschaft. Gesundheitsversorgung und Pflege stehen dabei häufig im Mittelpunkt der Diskussion. Weniger Beachtung findet bislang die Frage, wie und wo eine zunehmend ältere Bevölkerung künftig wohnen wird. Für Anleger kann genau dieser Punkt interessant sein. Anders als bei vielen kurzfristigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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