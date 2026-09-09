Lion auf einen Blick

Ca. 406 Mlb enthaltenes CuÄq | Ca. 3,9 % CuÄq | > 85 % angedeutet | Beginnt an der Oberfläche | Ca. 59 % der Tonnen innerhalb der Tagebauressource | > 98 % Cu-Gewinnungsrate | 25 %+ Cu-Konzentrat | MRE-Stichtag 19. April | 5 Bohrgeräte aktiv | Tiefenbohrungen nach dem Stichtag nicht enthalten | Analyseergebnisse bis Ende September erwartet

Toronto, Ontario - 8. September 2026 / IRW-Press / Power Metallic Mines Inc. (das "Unternehmen" oder "Power Metallic") (TSXV: PNPN) (OTCBB: PNPNF) (Frankfurt: IVV1) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("MRE") für sein Projekt Nisk (Power Metallic 80 % / Critical Elements Lithium Corp. 20 %) im Gebiet Eeyou Istchee James Bay in Québec bekannt zu geben, einschließlich der ersten Mineralressource für die Zone Lion und einer aktualisierten Mineralressource für die Lagerstätte Nisk Main. Die MRE wurde von SGS Canada Inc. ("SGS") gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (2014) erstellt, weist das Wirksamkeitsdatum 19. Juni 2026 auf und berücksichtigt die bis 19. April 2026 abgeschlossenen Bohrungen.

Power Metallic hat die erste Mineralressourcenschätzung für die Zone Lion bekannt gegeben - eine hochgradige, kupferdominierte polymetallische Lagerstätte, die 2023 im Konzessionsgebiet Nisk entdeckt wurde. Über 85 % der ersten Ressource bei Lion werden als angedeutet klassifiziert, während die Mineralisierung für eine Erweiterung weiterhin offen ist.

Lion enthält 4.145.000 t in der angedeuteten Kategorie mit 3,86 % CuÄq (1,68 % Cu, 2,61 g/t Pd, 0,85 g/t Pt, 0,49 g/t Au, 12,21 g/t Ag, 0,10 % Ni) und 601.000 t in der vermuteten Kategorie mit 4,01 % CuÄq (1,84 % Cu, 2,86 g/t Pd, 0,59 g/t Pt, 0,41 g/t Au, 12,47 g/t Ag, 0,13 % Ni).

Von SGS Canada durchgeführte Locked-Cycle-Tests an repräsentativer Mineralisierung von Lion ergaben Kupfergewinnungsraten von über 98 % bei allen getesteten Mischproben und lieferten Konzentrate mit Gehalten von über 25 % Cu, wobei auch für Gold, Palladium, Platin und Silber hohe Gewinnungsraten gemeldet wurden.

Das Unternehmen prüft zurzeit Angebote von Ingenieurbüros hinsichtlich der Erstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA"), die das Entwicklungspotenzial von Lion, einschließlich der Integration der Ressource Nisk, bewerten soll.

Laufende Ressourcenerweiterungsbohrungen mit fünf aktiven Bohrgeräten peilen Erweiterungen in der Tiefe und entlang des Streichens an, wobei die Analyseergebnisse des Sommerprogramms 2026 ab September 2026 eintreffen sollen.

Die aktualisierte MRE bestätigt auch die bestehende Nickel-Kupfer-Ressource Nisk neu, die zusammen mit Lion im Rahmen der umfassenderen PEA-Erschließungsstrategie bewertet wird.

Mineralressourcenerklärung

Mineralressourcenschätzung 2026 für die Lagerstätte Lion unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,35 % CuÄq für die Tagebau-MRE und 0,90 % CuÄq für die Untertagebau-MRE, 19. Juni 2026.

Abbaumethode Ressourcenkategorie Tonnen Gehalt Ni (%) Cu (%) Co (%) Pt (g/t) Pd (g/t) Au (g/t) Ag (g/t) NiÄq (%) CuÄq (%) Tagebau Angedeutet 2.782.000 0,08 1,47 0,004 0,84 2,35 0,42 11,65 2,07 3,45 Vermutet 100.000 0,07 1,09 0,004 0,43 1,31 0,31 9,63 1,41 2,36 Untertage Angedeutet 1.363.000 0,13 2,10 0,007 0,87 3,15 0,62 13,35 2,83 4,71 Vermutet 501.000 0,14 1,99 0,007 0,62 3,17 0,43 13,04 2,60 4,34 Abbaumethode Ressourcenkategorie Tonnen Enthaltenes Metall Ni (Mlb) Cu (Mlb) Co (Mlb) Pt (oz) Pd (oz) Au (oz) Ag (oz) NiÄq (Mlb) CuÄq (Mlb) Tagebau Angedeutet 2.782.000 5,01 90,04 0,22 76.000 210.000 37.000 1.042.000 126,74 211,24 Vermutet 100.000 0,16 2,41 0,01 1.000 4.000 1.000 31.000 3,12 5,19 Untertage Angedeutet 1.363.000 3,98 63,03 0,21 38.000 138.000 27.000 585.000 84,94 141,57 Vermutet 501.000 1,51 22,02 0,08 10.000 51.000 7.000 210.000 28,77 47,95

Abbildung 1: Blockmodell der Zone Lion, überlagert von einer 3D-Inversion eines aeromagnetischen Hochs - Bohrlöcher nach vertikaler Tiefe (VD) gekennzeichnet

Mineralressourcenschätzung 2026 für die Lagerstätte Nisk unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,30 % NiÄq für die Tagebau-MRE und 0,80 % NiÄq für die Untertagebau-MRE, 19. Juni 2026.

Abbaumethode Ressourcenkategorie Tonnen Gehalt Ni (%) Cu (%) Co (%) Pt (g/t) Pd (g/t) Au (g/t) Ag (g/t) NiÄq (%)* CuÄq (%)* Tagebau Angedeutet 607.000 0,60 0,35 0,039 0,08 0,49 0,03 2,19 1,01 1,68 Vermutet 210.000 0,54 0,22 0,035 0,07 0,48 0,03 2,04 0,86 1,44 Untertage Angedeutet 2.096.000 0,96 0,53 0,061 0,21 0,91 0,04 2,00 1,65 2,75 Vermutet 1.806.000 0,98 0,57 0,063 0,26 1,05 0,03 1,57 1,73 2,89 Abbaumethode Ressourcenkategorie Tonnen Enthaltenes Metall Ni (Mlb) Cu (Mlb) Co (Mlb) Pt (oz) Pd (oz) Au (oz) Ag (oz) NiÄq (Mlb)* CuÄq (Mlb)* Tagebau Angedeutet 607.000 7,99 4,66 0,53 2.000 10.000 1.000 43.000 13,49 22,47 Vermutet 210.000 2,50 1,03 0,16 500 3.000 200 14.000 3,99 6,66 Untertage Angedeutet 2.096.000 44,44 24,52 2,83 14.000 61.000 3.000 135.000 76,13 126,89 Vermutet 1.806.000 39,17 22,53 2,50 15.000 61.000 2.000 91.000 69,06 115,09

* Ohne Au und Ag

Abbildung 2: Blockmodell der Zone Nisk, überlagert von einer 3D-Inversion eines aeromagnetischen Hochs

Das Wirksamkeitsdatum der Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt Nisk, einschließlich der Lagerstätten Nisk und Lion, ist der 19. Juni 2026. Marc-Antoine Laporte, M.Sc., P.Geo. von SGS, ist verantwortlich für die Mineralressourcenschätzungen für Nisk und Lion und ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101. Die Klassifizierung der aktuellen MRE in angedeutete und vermutete Mineralressourcen entspricht den aktuellen 2014 CIM Definition Standards - For Mineral Resources and Mineral Reserves. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln. Die Summen entsprechen aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht exakt den Einzelwerten. Die Mineralressource wird unverwässert und in situ dargestellt, durch ein 3D-Gehaltskontroll-Ressourcenmodell begrenzt und weist nach aktuellem Kenntnisstand angemessene Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau auf. Die Mineralressource versteht sich exklusive bereits abgebauten Materials. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben. Eine vermutete Mineralressource ist weniger vertrauenswürdig als eine angedeutete Mineralressource und darf daher nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Vernünftigerweise ist davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen mit Fortdauer der Explorationsarbeiten zu angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden kann. Die Mineralressourcenschätzungen für Nisk und Lion basieren auf einer validierten Datenbank von Oberflächen-Diamantbohrungen sowie auf 3D-Ressourcenmodellen, die in Leapfrog Geo 2026.1.2 erstellt wurden. Gehalte für Ni, Cu, Co, Pt, Pd, Ag und Au werden für jeden Mineralressourcenbereich anhand gedeckelter Mischproben von 0,75 m (Nisk) bzw. 1,0 m (Lion) geschätzt, die dem jeweiligen Bereich zugewiesen sind. Zur Ermittlung des Gehalts innerhalb der Blöcke wurde für alle Bereiche die Methode der inversen Distanzquadrate (ID2) angewandt. Aufgrund von Lage, Oberflächenausbiss, Größe, Form, allgemeiner wahrer Mächtigkeit und Ausrichtung ist davon auszugehen, dass Teile der Lagerstätten Nisk und Lion im Tagebau abgebaut werden könnten. Tagebau-Mineralressourcen werden bei einem Basis-Cutoff-Gehalt von 0,3 % NiÄq für Nisk und 0,35 % CuÄq für Lion ausgewiesen. Die Blöcke der Tagebauressource werden oberhalb des Basis-Cutoff-Gehalts, oberhalb des begrenzenden Grubenmodells, unterhalb der Topografie und des Deckgesteins sowie innerhalb der begrenzenden mineralisierten Bereiche (der begrenzenden Volumina) quantifiziert. Aufgrund von Größe, Form, allgemeiner wahrer Mächtigkeit und Ausrichtung ist davon auszugehen, dass Teile der Lagerstätten Lion und Nisk im Untertagebau abgebaut werden könnten. Untertage-Mineralressourcen werden bei einem Basis-Cutoff-Gehalt von 0,8 % NiÄq für Nisk und 0,9 % CuÄq für Lion ausgewiesen. Die Blöcke der Untertage-Mineralressource werden oberhalb des Basis-Cutoff-Gehalts, unterhalb der Oberfläche/Grubenoberfläche und innerhalb der begrenzenden Ressourcenmodelle (als abbaubar erachtete Formen) quantifiziert. Aufgrund von Größe, Form, allgemeiner Mächtigkeit und Ausrichtung der mineralisierten Strukturen ist davon auszugehen, dass die Lagerstätten unter Einsatz einer Kombination von Untertagebaumethoden abgebaut werden können, einschließlich Teilsohlenbau (SLS) und/oder Versatzbau (CAF). Die Basis-Cutoff-Gehalte für Tagebau und Untertagebau berücksichtigen Metallpreise von 8,00 $/lb Ni, 4,80 $/lb Cu, 15,00 $/lb Co, 1.400 $/oz Pt, 1.200 $/oz Pd, 3.600 $/oz Au und 38 $/oz Ag. Die Basis-Cutoff-Gehalte berücksichtigen Tagebaukosten von 2,80 $/t, Untertagebaukosten von 70 $/t, Verarbeitungskosten, einschließlich Behandlungs-, Raffinations- und Transportkosten, von 30 $/t mineralisiertem Material, sowie Verwaltungskosten von 4,00 US$/t für Tagebau- und 8,50 $/t für Untertagematerial. Die Tagebau- und Untertage-Basis-Cutoff-Gehalte berücksichtigen Metallgewinnungsraten von 70 % für Ni, 44 % für Cu, 79 % für Co, 27 % für Pt und 67 % für Pd bei Nisk (Au und Ag werden nicht berücksichtigt); sowie 63 % für Ni, 98,5 % für Cu, 70 % für Co, 90 % für Pt, 92 % für Pd, 84 % für Au und 82 % für Ag bei Lion. Die Schätzung der Mineralressourcen könnte erheblich von umwelttechnischen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, steuerrechtlichen, soziopolitischen, marketingbezogenen oder anderen relevanten Faktoren abhängig sein.

Terry Lynch, CEO von Power Metallic, sagte:

"Diese erste Ressourcenschätzung für Lion bestätigt, was uns die Bohrungen gezeigt haben: Lion ist eine hochgradige polymetallische Lagerstätte. Es wurden etwa 4,75 Millionen t mit einem Gehalt von fast 4 % CuÄq definiert, die etwa 406 Millionen Pfund CuÄq enthalten, wobei sich bereits über 85 % der Ressource in der angedeuteten Kategorie befinden. Besonders wichtig ist, dass die hochgradige Mineralisierung an der Oberfläche beginnt und die Lagerstätte in der Tiefe weiterhin offen ist. Wir sind davon überzeugt, dass die Qualität von Lion nachgewiesen wurde. Nun richten wir unser Hauptaugenmerk darauf, ihre Größenordnung zu verdeutlichen.

Die Bundesregierung und die Regierung von Québec haben eine Reihe von Anreizprogrammen für Projekte im Bereich kritischer Minerale aufgelegt, und wir sind davon überzeugt, dass das Unternehmen für mehrere davon infrage kommen könnte. Kombiniert man diese potenziellen Anreize mit der hochgradigen Mineralisierung ab der Oberfläche und unserer Lage nahe bestehender Straßen- und Hauptstrominfrastruktur, weist Lion das Potenzial auf, mit einem vergleichsweise bescheidenen ersten Fußabdruck und Kapitalbedarf erschlossen zu werden.

Von diesem Punkt an lautet die Frage der Explorationsarbeiten: Wie tief reicht Lion und wo ist das Nickel geblieben? Lion beherbergt das Kupfer und die Edelmetalle, die als Letztes aus einem magmatischen Sulfidsystem austreten. Das nickelreiche Sulfid, das zuerst austritt, sollte sich irgendwo im System befinden, und wir haben es noch nicht gefunden. Der Schwerpunkt des Sommerprogramms lag auf der Erweiterung des Ausläufers in Einfallrichtung, wobei einige Bohrlöcher Bereiche mehrere Hundert Meter unterhalb der aktuellen Ressource anpeilten. Analysenergebnisse für Lion Deep werden bis Ende September erwartet."

Joe Campbell, VP Exploration von Power Metallic, fügte hinzu:

"Lion ist ein Lehrbeispiel für einen fraktionierten, kupfer- und edelmetallreichen Ausläufer innerhalb eines magmatischen Sulfidsystems. Der Vorteil bei Lion gegenüber ähnlichen Lagerstätten dieses Typs besteht darin, dass es an der Oberfläche beginnt und kontinuierlich bis in eine vertikale Tiefe von über 600 m modelliert ist. Die Lagerstätte ist in der Tiefe weiterhin offen und unsere Priorität seit dem Stichtag 19. April 2026 für Bohrlochergebnisse in der MRE bestand darin, den Ausläufer unterhalb von 600 m mittels tiefer Erweiterungsbohrungen zu erproben und mit Bohrloch-EM nachzuverfolgen, um weitere Mineralisierungen abzugrenzen."

Geologie und Tiefenpotenzial der Zone Lion

Die Zone Lion umfasst mehrere modellierte Linsen mit einer Kupfer-PGE-Gold-Silber-Nickel-Kobaltsulfid-Mineralisierung, die zusammen einen kontinuierlichen, steil einfallenden Ausläufer bilden, der sich von der Oberfläche bis in etwa 675 m entlang des Einfallens erstreckt (vertikale Tiefe von über 600 m), was der Grenze der bis 19. April 2026 in der MRE berücksichtigten Bohrungen entspricht. Der modellierte Ausläufer misst an seiner breitesten Stelle etwa 400 m entlang des Streichens und 290 m an seiner schmalsten Stelle. Er besteht aus mehreren subparallelen Linsen mit einer Mächtigkeit von jeweils etwa 2 bis 15 m innerhalb eines bis zu 50 m mächtigen mineralisierten Pakets, das mit etwa 65° in Richtung Nordnordwesten einfällt. Der hochgradige Kern des Ausläufers wird von massivem bis brekziösem Chalkopyrit und Cubanit zusammen mit Pyrrhotin, Pentlandit und Pyrit dominiert. Das bis dato tiefste gemeldete Bohrloch, das den Kern des Ausläufers Lion durchteufte (PML-25-002), durchteufte 1,95 m mit 7,95 % CuÄqRec* in einer vertikalen Tiefe von etwa 610 m (siehe Pressemitteilung vom 30. April 2025). Die Lagerstätte ist in der Tiefe weiterhin offen, was durch spätere tiefere Bohrungen belegt wird - illustriert durch die Bohrziele PML26-121A, PML-26-125 und PML-26-128A in Abbildung 1, die nach dem Stichtag für die MRE unterhalb der modellierten Zone abgeschlossen wurden und eine sichtbare Kupfermineralisierung durchteuften (Analyseergebnisse noch ausstehend).

* CuÄqRec in den zitierten Pressemitteilungen von Power Metallic repräsentiert CuÄq berechnet auf Basis folgender Metallpreise (USD): 2.360,15 $/oz Au, 27,98 $/oz Ag, 1.215,00 $/oz Pd, 1.000,00 $/oz Pt, 4,00 $/lb Cu, 10,00 $/lb Ni und 22,50 $/lb Co sowie einer Gewinnungsrate von 80 % für alle Rohstoffe, entsprechend vergleichbaren Unternehmen.

Lion wird als magmatisches Sulfidsystem interpretiert. Wenn die Sulfidflüssigkeit abkühlt, kristallisiert als Erstes ein nickelreicher Mischkristall aus, und die restliche Flüssigkeit reichert sich zunehmend mit Kupfer, Platin, Palladium, Gold und Silber an. Diese fraktionierte, kupfer- und edelmetallreiche Flüssigkeit ist die mobilste Phase und wandert am weitesten von der ursprünglichen Quelle weg. Die Kupfer-PGE-Erzganglagerstätten im Liegenden des Distrikts Sudbury sind dafür klassische Beispiele. Das Metallvorkommen bei Lion - dominiert von Kupfer, Palladium, Platin, Gold und Silber mit untergeordnetem Nickel und Kobalt sowie den höchsten Palladiumgehalten in massiven Kupfersulfiden - entspricht diesem fraktionierten Endglied. Das Arbeitsmodell des Unternehmens geht davon aus, dass der Ausläufer Lion eine gravitationsgesteuerte Sulfidansammlung darstellt, deren Ausdehnung in Abtauchrichtung noch nicht erprobt wurde.

Eine Tiefenkontinuität dieser Größenordnung ist in analogen Gebieten gut dokumentiert. Im Distrikt Sudbury wurde die Mine Creighton bis in eine Tiefe von etwa 2,4 km unterhalb der Oberfläche erschlossen. Das Projekt Onaping Depth von Glencore hat Erz in einer Tiefe von etwa 2.600 m erreicht. Nickel Rim South wurde zwischen etwa 1.100 und 1.720 m abgebaut und die Kupfer-PGE-Erzgänge im Liegenden der Lagerstätte Morrison bei Levack wurden zwischen etwa 1.200 und 1.650 m erschlossen und sind in der Tiefe weiterhin offen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Tiefenausdehnung und der Gehalt der Mineralisierung bei diesen Lagerstätten nicht zwangsläufig ein Hinweis auf die Mineralisierung bei Lion sind, welche bis dato bis in eine vertikale Tiefe von etwa 600 m gebohrt wurde (siehe "Vorsorgliche Hinweise" unten).

Das Programm von Power Metallic zur Erprobung der Erweiterung des Ausläufers Lion in Abtauchrichtung umfasst elektromagnetische Untersuchungen in den tiefsten Bohrlöchern beim Ausläufer sowie tiefe Erweiterungs- und Keilbohrungen von bestehenden Bohrlochansatzpunkten aus. Die Ergebnisse werden in zukünftige Ressourcenupdates einfließen.

Metallurgie

Metallurgische Testarbeiten an der Mineralisierung aus Lion wurden von SGS in den Laboratorien in Québec City und Lakefield durchgeführt (siehe Pressemitteilungen vom 19. Januar 2026 und 26. Mai 2026). Zwei Locked-Cycle-Flotationstests wurden abgeschlossen: LCT1 an einer Mischprobe aus hoch- und niedriggradigem Material, die repräsentativ für das Fördergut ist, und LG2 an einer niedriggradigen Probe mit disseminierter Mineralisierung, um zu erproben, ob niedriggradigeres Material auf konventionelle Flotation anspricht. Beide Tests ergaben ein einziges hochgradiges Kupferkonzentrat, das Platin, Palladium, Gold, Silber und Nickel beherbergt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 zusammengefasst. Die LG2-Ergebnisse stützen die Integration von niedriggradigerem disseminiertem Material in die Mineralressource. Mineralogische Untersuchungen weisen darauf hin, dass Kupfer als grobkörniger Chalkopyrit und Cubanit vorkommt und dass die meisten Platingruppenminerale innerhalb dieser Kupfersulfide oder an diese gebunden vorkommen (siehe Pressemitteilung vom 23. Juli 2025). Hydrometallurgische Tests des Kupferkonzentrats zur Bewertung eines direkten Verarbeitungswegs zu Metall sind im Gange. Die in der MRE angewandten metallurgischen Gewinnungsraten sind in Anmerkung 7 zu Tabelle 1 aufgeführt.

Diese metallurgischen Ergebnisse sind analog zu ähnlichen Lagerstätten im oben genannten Gebiet Sudbury und charakteristisch für die hochgradige Zone Cuprous oder die Zone Copper dieser Lagerstätten.

Tabelle 4: Ergebnisse der Locked-Cycle-Flotationstests für die Zone Lion (SGS Canada Inc.)

Element LCT1 Mischprobe - Zufuhrgehalt LCT1 - Konzentratgehalt LCT1 - Gewinnungsrate (%) LG2 niedriggradige Mischprobe - Zufuhrgehalt LG2 - Konzentratgehalt LG2 - Gewinnungsrate (%) In der MRE angewandte Gewinnungsrate (%) Cu 3,42 % 25,8 % 98,9 0,62 % 25,4 % 98,3 98,5 % Ni 0,20 % 1,2 % 77,1 0,04 % 0,78 % 47,7 63 % Co n/r n/r n/r n/r n/r n/r 70 % Pd 5,37 g/t 41,4 g/t 93,9 0,97 g/t 38,9 g/t 89,1 92 % Pt 2,90 g/t 23,4 g/t 96,8 0,22 g/t 7,9 g/t 84,1 90 % Au 0,70 g/t 4,83 g/t 85,0 0,37 g/t 12,7 g/t 83,1 84 % Ag 24,9 g/t 159 g/t 88,9 6,26 g/t 271 g/t 75,9 82 %

Quellen: Pressemitteilungen des Unternehmens vom 19. Januar 2026 (LCT1: Mischproben aus 103 hochgradigen Proben aus 15 Bohrlöchern und 99 niedriggradige Proben aus 10 Bohrlöchern im Verhältnis von etwa 50:50 nach modelliertem Volumen) und 26. Mai 2026 (LG2: Mischproben aus niedriggradiger disseminierter Mineralisierung). n/r = nicht angegeben. Die Gewinnungsraten beziehen sich auf ein einzelnes Kupferkonzentrat. Die Testarbeiten sind vorläufig. Die in der MRE angewandten Gewinnungsraten wurden von SGS ausgewählt und sind in Anmerkung 7 zu Tabelle 1 dargelegt.

Lage und Infrastruktur

Das Projekt Nisk befindet sich im Territorium Eeyou Istchee James Bay in Québec, etwa 280 km nordnordwestlich von Chibougamau und 425 km nordöstlich von Matagami. Der Zugang zum Konzessionsgebiet erfolgt über die Route du Nord, eine ganzjährig befahrbare Straße unter der Verwaltung der Société de développement de la Baie-James, die die Route 167 bei Chibougamau mit dem befestigten Billy-Diamond Highway verbindet. Das Umspannwerk Albanel von Hydro-Québec, das Teil des 735-kV-Übertragungsnetzes ist, Strom vom La-Grande-Komplex nach Süd-Québec transportiert und über die Route du Nord erreichbar ist, liegt direkt neben dem Konzessionsgebiet, etwa 4 km von der Lagerstätte Nisk Main und 9,1 km von der Zone Lion entfernt. Der Flughafen Nemiscau (1.524 m lange Schotterpiste mit Linienflügen von Air Creebec) liegt etwa 30 km westlich des Konzessionsgebiets an der Route du Nord, und das von der Cree Construction and Development Company betriebene Lager Nemiscau an der Route du Nord bietet Unterkunft, Verpflegung und Treibstoff. Die Cree-Gemeinde Nemaska, etwa 51 km auf dem Straßenweg entfernt, verfügt über ein Hotel, ein Restaurant, ein Lebensmittelgeschäft, eine Tankstelle, eine Gesundheitsklinik und weitere Dienstleistungen für das Projektpersonal.

Die regionale Transport- und Energieinfrastruktur in Eeyou Istchee James Bay wird weiterhin ausgebaut. Die Société de développement de la Baie-James führt eine mehrjährige Sanierung des Billy-Diamond Highway durch. Der Haushalt von Québec für 2026/27 stellte weitere 19,4 Millionen $ über zwei Jahre für die Instandhaltung dieser Fernstraße bereit, und 2025 kofinanzierten die Société du Plan Nord und Nemaska Lithium ein 9,2 Millionen $ teures Upgrade des Bahnverladebahnhofs Matagami, der Bergbauprojekten in der Region dient. Die im Januar 2026 veröffentlichte Strategie für kritische und strategische Minerale 2025-2031 von Québec enthält die Verpflichtung zur Erstellung eines Infrastrukturentwicklungsplans für die Region Eeyou Istchee James Bay, und die 2024 im Rahmen der La Grande Alliance zwischen der Regierung der Cree-Nation und der Regierung von Québec abgeschlossenen Machbarkeitsstudien untersuchten eine potenzielle Bahnlinie von Matagami entlang des Billy-Diamond Highway sowie ein Upgrade der Route du Nord. Gemäß der Energiegesetzgebung von Québec aus dem Jahr 2025 erfordern industrielle Stromzuteilungen von 5 MW oder mehr eine ministerielle Genehmigung, wobei die Regierung von Québec erklärt hat, dass Projekte für kritische und strategische Rohstoffe Priorität für solche Zuteilungen haben.

Kritische Minerale und staatliche Anreize

Kupfer, Platin, Palladium, Nickel und Kobalt stehen jeweils auf den Listen kritischer Minerale von Québec, Kanada, den USA und der Europäischen Union und Silber steht ebenfalls auf der Liste der USA (Tabelle 6).

Tabelle 6: Metalle des Projekts Nisk auf den Listen kritischer Minerale von Regierungen

Metall Québec (Liste der kritischen und strategischen Minerale) Kanada (kanadische Liste kritischer Minerale 2024) USA (endgültige Liste kritischer Minerale 2025) Europäische Union (Verordnung über kritische Minerale, Verordnung (EU) 2024/1252) Kupfer Ja (kritisch) Ja Ja Ja (strategisch) Nickel Ja (strategisch) Ja Ja Ja (Batteriequalität; strategisch) Kobalt Ja (strategisch) Ja Ja Ja (strategisch) Platin Ja (Platingruppenelemente; strategisch) Ja (Platingruppenmetalle) Ja Ja (Platingruppenmetalle) Palladium Ja (Platingruppenelemente; strategisch) Ja (Platingruppenmetalle) Ja Ja (Platingruppenmetalle) Silber Nein Nein Ja Nein

Quellen: Gouvernement du Québec, Liste der kritischen und strategischen Minerale (aktualisiert Januar 2026); Natural Resources Canada, kanadische Liste kritischer Minerale (Juni 2024); U.S. Geological Survey, endgültige Liste kritischer Minerale 2025 (90 FR 50494, 7. November 2025); Verordnung (EU) 2024/1252 vom 11. April 2024, Anhänge I und II.

Kanadas Investitionssteuergutschrift für die Herstellung sauberer Technologien ("CTM ITC") bietet eine erstattungsfähige Steuergutschrift in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten für berechtigte neue Maschinen und Ausrüstungen, die bei der Gewinnung und Verarbeitung qualifizierter kritischer Minerale verwendet werden, einschließlich Kupfer, Nickel und Kobalt, für Wirtschaftsgüter, die bis Ende 2031 betriebsbereit sind. Im März 2026 verabschiedete Änderungen dehnten die Förderfähigkeit auf Gewinnungs- und Verarbeitungsanlagen am Minenstandort aus, bei denen 50 % oder mehr des erwarteten Werts der kommerziellen Produktion auf qualifizierte Rohstoffe entfallen, vorbehaltlich der Zertifizierung durch einen unabhängigen Ingenieur oder Geowissenschaftler. Es ist davon auszugehen, dass Kupfer den größten Beitrag zum voraussichtlichen Produktionswert des Projekts leisten wird, und Nickel sowie Kobalt sind ebenfalls qualifizierte Rohstoffe. Auf dieser Grundlage ist das Unternehmen davon überzeugt, dass sich das Projekt in einer günstigen Position befindet, um den Förderfähigkeitstest zu bestehen, und prüft die Inanspruchnahme der Gutschrift für eine zukünftige Erschließung des Projekts. Die wichtigsten Maßnahmen des Bundes und der Provinz Québec, die das Unternehmen prüft, sind in Tabelle 7 zusammengefasst.

Tabelle 7: Wichtige in Prüfung befindliche Steuergutschriften und Anreizprogramme für kritische Minerale auf Bundes- und Québec-Ebene

Programm Jurisdiktion Leistungen Wesentliche Kriterien und Zeitplan Investitionssteuergutschrift für die Herstellung sauberer Technologien (CTM ITC) Kanada Erstattungsfähige Gutschrift von 30 % der Anschaffungskosten für berechtigte neue Maschinen/Ausrüstungen zur Gewinnung/Verarbeitung qualifizierter kritischer Minerale (Cu, Ni, Co qualifiziert; Pt, Pd, Au, Ag nicht) 50 % oder mehr des erwarteten Produktionswerts aus qualifizierten Rohstoffen für Wirtschaftsgüter am Minenstandort (zertifiziert durch unabhängigen Ingenieur/Geowissenschaftler); voller Satz von 30 % bis 31. Dezember 2031, sinkend auf 20 % (2032), 10 % (2033) und 5 % (2034) Steuergutschrift für die Exploration kritischer Minerale Kanada 30 % Steuergutschrift für Flow-through-Aktieninvestoren auf berechtigte Explorationsausgaben für kritische Minerale, einschließlich Cu, Ni, Co und PGE Flow-through-Aktienvereinbarungen, die bis spätestens 31. März 2027 abgeschlossen wurden; Zertifizierung durch qualifizierte Person Steuergutschrift in Zusammenhang mit Ressourcen Québec Erstattungsfähige Gutschrift von bis zu 45 % der berechtigten Explorations- und Bergbau-Erschließungsaufwendungen für kritische/strategische Minerale (22,5 % für andere) für Unternehmen ohne Minenbetrieb; 20 % bzw. 10 % für andere Aufwendungen nach 25. März 2025 angefallen und vor 1. Januar 2030 bezahlt; max. 100 Millionen $ an berechtigten Aufwendungen pro Fünf-Jahres-Zeitraum Maßnahmen nach dem Bergbausteuergesetz Québec Freibetrag für die Entwicklung kritischer und strategischer Minerale; erstattungsfähige Gutschrift für Verluste in Höhe von 16 % der berechtigten Aufwendungen Erschließungsaufwendungen für kritische/strategische Minerale nach 25. März 2021 (Freibetrag gedeckelt auf 31,25 Millionen $) Steuerbefreiung für Großinvestitionsprojekte Québec Zehnjährige Befreiung von Ertragsteuer und Beiträgen zum Gesundheitsdienstfonds, gedeckelt auf einen Prozentsatz der berechtigten Investition Investition von mindestens 100 Millionen $; Bergbauprojekte zu mindestens 50 % auf kritische/strategische Minerale bezogen; Antragstellung bis 31. Dezember 2029 Fonds für kritische und strategische Minerale Québec 2,5-Milliarden-$-Fonds (verwaltet von Investissement Québec) für Eigenkapital- und sonstige Finanzierungen von Projekten für kritische/strategische Minerale Angekündigt im Haushalt von Québec 2026/27 (März 2026) Canada Critical Minerals Accelerator Kanada 2-Milliarden-$-Fonds für eigenkapitalähnliche Investitionen, Kreditgarantien und Abnahmeunterstützung durch Export Development Canada Gestartet im Juli 2026 First and Last Mile Fund Kanada Bis zu 1,5 Milliarden $ bis 2029/30 für Erschließung am Minenstandort, Transport und saubere Energieinfrastruktur für Projekte mit kritischen Mineralen Auf Einladungsbasis; Finanzierung läuft bis 31. März 2030 Industrielle Stromzuteilung durch Hydro-Québec Québec Industriestromversorgung zum Tarif L aus dem kohlenstoffarmen Wasserkraftnetz von Hydro-Québec Ministerielle Genehmigung ab 5 MW erforderlich; Projekte für kritische/strategische Minerale haben Priorität

Quellen: Canada Revenue Agency und Department of Finance Canada (Haushalt 2024, Haushalt 2025 und Gesetzesentwurf C-15, königliche Zustimmung am 26. März 2026); Natural Resources Canada; Finances Québec (Haushalt 2025/26 und Haushalt 2026/27); Revenu Québec; Gouvernement du Québec; Hydro-Québec. Die Programmbedingungen sind nur zur Information zusammengefasst und unterliegen den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Power Metallic prüft die Relevanz jedes dieser Programme für das Projekt und ist der Auffassung, dass sich das Projekt für mehrere davon qualifiziert. Die Berechtigung für ein Programm unterliegt den geltenden Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsentscheidungen und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich das Projekt für Steuergutschriften oder Anreize qualifizieren oder solche erhalten wird.

Nächste Schritte

Die MRE bildet die Grundlage für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA). Die PEA wird einen anfänglichen Tagebau gefolgt von einem Untertagebau bei Lion bewerten - mit Verarbeitungsoptionen, einschließlich der potenziellen Einbindung von Zufuhr von Nisk Main. Es werden zusätzliche Arbeiten zur Verbesserung der metallurgischen Gewinnungsrate bei Nisk durchgeführt, während gleichzeitig ein effizienter Weg für die Erschließung von Lion beibehalten wird. Bohrungen, die seit dem Stichtag der MRE-Daten abgeschlossen wurden (zurzeit sind fünf Bohrgeräte im gesamten Konzessionsgebiet Nisk aktiv), deren Ergebnisse ab September 2026 erwartet werden, werden, soweit praktikabel, in zukünftige Ressourcenaktualisierungen und in die PEA einfließen.

Ein zweijähriges Umweltbasisstudienprogramm begann im Januar 2026 nach dem Abschluss einer Desktop-Studie im April 2025. Die erste Feldsaison wird von Mai bis Oktober 2026 durchgeführt, eine zweite ist für Sommer 2027 geplant. Um den Abschluss innerhalb des geplanten zweijährigen Zeitrahmens zu unterstützen, wurde das Programm so konzipiert, dass es ein breiteres Gebiet abdeckt, als zurzeit voraussichtlich erforderlich ist, einschließlich eines konservativ definierten Bereichs für hydrologische Untersuchungen. Der Umfang wird weiterhin überprüft, sobald Untersuchungsergebnisse eintreffen und sich das Projektkonzept weiterentwickelt. Das zurzeit definierte Programm soll 2027 abgeschlossen werden und verläuft parallel zu den technischen Studien zur Unterstützung der Erstellung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung.

Ein gemäß NI 43-101 erstellter technischer Bericht zur Unterstützung der MRE wird innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum dieser Pressemitteilung im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht.

Mit dem aktualisierten technischen Bericht wird Power Metallic in der Lage sein, die letzte Anforderung in seinem NASDAQ-Antragsverfahren einzureichen. Das Unternehmen beantragt ein American Depositary Receipt (ADR) an der NASDAQ. Dies würde es Power Metallic ermöglichen, an der NASDAQ über ein Vielfaches seiner Aktien zu handeln, um den Schwellenwert der NASDAQ von 4 $ zu erreichen. Das Unternehmen geht davon aus, im Oktober über seinen NASDAQ-Antrag zu informieren.

6ix-Präsentation

Power Metallic veranstaltet am Dienstag, dem 8. September 2026, um 12 Uhr (Eastern Time), ein Webinar. Es wird für jene aufgezeichnet, die nicht teilnehmen können. Der folgende Link bietet Details zur Teilnahme an der Live-Veranstaltung.

https://6ix.com/event/power-metallic-mineral-resource-estimate-presentation

Link zur vollständigen englischen Originalmeldung:

https://www.prnewswire.com/news-releases/power-metallic-defines-high-grade-maiden-resource-at-lion-averaging-3-9-cueq-with-85-indicated-and-significant-expansion-potential-302871947.html

Qualifizierte Personen

Marc-Antoine Laporte, P.Geo., von SGS Canada Inc., ist die unabhängige qualifizierte Person, die gemäß NI 43-101 für die MRE verantwortlich ist, und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung, die sich auf die MRE beziehen, geprüft und genehmigt. Joseph Campbell, P.Geo., VP Exploration von Power Metallic, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und hat die übrigen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Vorsorgliche Hinweise

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Das Unternehmen hat weder eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) noch eine sonstige wirtschaftliche Studie zum Projekt Nisk durchgeführt. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Abbaukonzepte dienten ausschließlich dazu, zum Zweck der Meldung von Mineralressourcen eine angemessene Prognose für eine spätere wirtschaftliche Gewinnung zu erstellen; sie stellen weder einen Abbauplan noch eine wirtschaftliche Analyse dar, und die Abbaureihenfolge, die Förderrate sowie die Lebensdauer eines künftigen Betriebs wurden noch nicht festgelegt. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf andere Lagerstätten und Minen, unter anderem in den Distrikten Sudbury und Norilsk-Talnakh, ausschließlich zur Veranschaulichung der Tiefen, bis zu denen magmatische Sulfidmineralisierungen an anderen Standorten abgebaut wurden. Das Unternehmen hält keine Anteile an diesen Konzessionsgebieten, und die Mineralisierung auf diesen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung im Projekt Nisk.

Über Power Metallic Mines Inc.

Das kanadische Explorationsunternehmen Power Metallic konzentriert sich darauf, das Projektgebiet Nisk (Nisk-Lion-Tiger), ein hochgradiges Kupfer-PGE-, Nickel-, Gold- und Silbersystem, zur nächsten polymetallischen Mine Kanadas weiterzuentwickeln.

Am 1. Februar 2021 sicherte sich Power Metallic (damals Chilean Metals) eine Option auf einen Anteil von bis zu 80 % am Projekt Nisk von Critical Elements Lithium Corp. (TSX-V: CRE). Seit dem Erwerb von 313 angrenzenden Claims (ca. 167 km²) von Li-FT Power im Juni 2025 kontrolliert das Unternehmen nun eine Fläche von ca. 330 km² sowie ca. 50 km an aussichtsreichen Beckenrandstrukturen.

Power Metallic erweitert die Mineralisierung in den Entdeckungszonen Nisk und Lion, evaluiert das Ziel Tiger und erkundet das vergrößerte Landpaket mithilfe sukzessiver Bohrprogramme.

Über das Projektgebiet Nisk hinaus ist Power Metallic indirekt an beträchtlichen Landpaketen in British Columbia und Chile beteiligt. Dies ist auf die 50%ige Beteiligung an Chilean Metals Inc. zurückzuführen, die am 3. Februar 2025 durch einen Plan of Arrangement aus Power Metallic ausgegliedert wurde.

Das Unternehmen ist zudem zu 100 % an Power Metallic Arabia beteiligt, das eine 100%ige Beteiligung an der Explorationslizenz Jabal Baudan im Jabal-Said-Belt des Königreichs Saudi-Arabiens hält. Dieses Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von mehr als 200 Quadratkilometern in einem Gebiet, das für seine äußerst aussichtsreiche Kupfer-Gold- und Zinkmineralisierung bekannt ist. Die Region ist auch für ihre massiven vulkanogenen Sulfidvorkommen bekannt, darunter die erstklassige Mine Jabal Sayid und das vielversprechende Vorkommen Umm and Damad.

Über SGS Canada Inc.

SGS ist das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung mit einem Netzwerk von über 2.500 Labors und Niederlassungen in 115 Ländern sowie einem Team von über 100.000 Fachkräften. SGS Geological Services mit Sitz in Québec City, Québec, bietet Dienstleistungen in den Bereichen Erzkörpermodellierung und Ressourcenschätzung, Bergbau-Engineering, technische Berichte gemäß NI 43-101, JORC und S-K 1300 sowie technische Audits und Due Diligence-Prüfungen an und stützt sich dabei auf mehr als 45 Jahre geostatistisches Fachwissen und über 1.600 Beratungsprojekte weltweit. Das Metallurgische Kompetenzzentrum von SGS in Lakefield, Ontario, ist seit 1941 für die kanadische und globale Bergbauindustrie tätig und hat mehr als 22.000 Projekte abgeschlossen; gemeinsam mit dem Labor von SGS in Quebec City führte es die in dieser Pressemitteilung beschriebenen metallurgischen Untersuchungen in der Lion-Zone durch.

Nähere Informationen zu Power Metallic Mines Inc. erhalten Sie über:

Duncan Roy, VP Investor Relations

416-580-3862

mailto:duncan@powermetallic.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Power Metallic Mines Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "deutet darauf hin", "Gelegenheit", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Zeitplan für die Erstellung einer PEA und für verschiedene Bohrpläne, einschließlich der Vorteile von Bohrungen in größere Tiefen; die Möglichkeit, vermutete Mineralressourcen in angegebene Mineralreserven hochzustufen; die Verfügbarkeit und die Kriterien verschiedener staatlicher Steuergutschriften und Anreize für kritische Mineralien sowie das Risiko, dass sich diese Anreize ändern; die Fähigkeit, ausreichend Kapital zu beschaffen, um künftige erweiterte Explorations- und Erschließungsmaßnahmen zu finanzieren und Bohrungen sowie Explorationsarbeiten durchzuführen; die Fähigkeit, seine Grundstücke und Konzessionen in gutem Zustand zu erhalten; seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; zukünftige Preise für Kupfer, Nickel und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, http://www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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