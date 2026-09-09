München (ots) -Historischer Erfolg: Deutschland steht nach einem mühelosen 94:56-Sieg gegen Südkorea am Donnerstag im Viertelfinale gegen Europameister Belgien (live ab 17.15 Uhr live). "Heute habe ich nicht viel zu meckern", sagt Bundestrainer Olaf Lange also hochzufrieden mit Disziplin und taktischer Umsetzung."Belgien wird tough. Das ist ein anderes Kaliber. Wir haben noch eine Revanche offen von der EuroBasket im letzten Jahr. Auf dieses Spiel sind wir alle hungrig", erklärt Frieda Bühner - Expertin Ireti Amojo nennt sie respektvoll "Maschine" - mit 17 Punkten erfolgreich. Sie habe, so Bühner weiter, "so ein bisschen Gänsehaut, weil wir mit der Niederlage gegen Spanien angefangen und uns bis hierhin so gesteigert haben." Beste Werferin war Marie Gülich, 19 Punkte: "Wir haben einen guten Rhythmus. Wenn wir solche Starts haben, sind wir schwer zu stoppen. Ab jetzt gilt: Alles geben und no regrets."Experte Per Günther ist auch glücklich, findet aber: die deutschen Frauen müssen sich in der Weltspitze etablieren: "Mir wird hier zu viel über historischen Erfolg geredet. Die Entwicklung ist fantastisch. Was die Mannschaft hier tut, ist fantastisch. Aber wenn sie jetzt mit 20 Punkten gegen Belgien verlieren, dann ist das kein historischer Erfolg für mich. Es ist kein historischer Erfolg, wenn du nicht sagen kannst: du bist wieder näher ran gerückt."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen von der Viertelfinal-Qualifikation Deutschland gegen Südkorea zwischen Ungarn und Japan. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Für Deutschland geht es im Viertelfinale gegen Belgien, am Donnerstag ab 17.15 Uhr live. Alle Entscheidungen gibt's live bei MagentaTV und MagentaSport. Ireti Amojo und Per Günther begleiten die WM als Experten-Duo. Die Viertelfinals werden am Donnerstag, ab 11.20 Uhr mit der Partie USA gegen Ungarn. Am Mittwoch gibt's zweimal Viertfinal-Quali-Spiele: ab 17.35 Uhr Puerto Rico - China, ab 20.35 Uhr: Italien - Australien.Frauen Basketball-WM | Viertelfinal-Qualifikation: Deutschland - Südkorea 94:56 - "Heute habe ich nicht viel zu meckern"Ton an! Die Berlin Arena empfängt das deutsche Team! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZzlwMTdza2NzMFVScW55QVZVME45aVJ4S3JmNG1ac1NpL3BmeHJpcCtDYz0=Deutschland - und Tokio Hotel mit dem Teamsong "Durch den Monsun" - rocken weiter die Berliner Hallen! Der Clip zum Jubel nach Spielende: clipro.tv/player?publishJobID=MnNRWUZyNkNZeml1RG1EMlBtZHo5TTRzTkpXV0ZjZHBlOVFyWDlmRHN5UT0=Marie Gülich, Kapitänin Deutschland, 19 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists: "Das ist geil! Wir sind unter den acht besten Teams! Das fühlt sich einfach geil an. Ich bin so stolz auf dieses Team, auf die ganze Arbeit, die wir reinstecken, auf jedes Spiel, in dem wir wachsen, jedes Spiel, in das wir reingehen und fokussiert sind und versuchen, so diszipliniert wie möglich zu sein. Ich freue mich einfach."...über das Spiel: "Wir sind reingegangen und wussten am Anfang, gegen die Koreaner wird es sehr schwierig. Sie spielen sehr schnell. Sie haben einen ganz anderen Rhythmus. Wir wussten, dass wir super diszipliniert sein müssen und viel Urgency haben müssen, am Ball, weg vom Ball. In diesen Spielen ist es wichtig, dass wir super fokussiert sind. Wir haben es geschafft, von Anfang an da zu sein. In den Vorbereitungsspielen hatten wir immer Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Jetzt haben wir echt einen guten Rhythmus. Wenn wir solche Starts haben, sind wir schwer zu stoppen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RS9CTk5Wa21HeUhOK0FvbUhlSVRiOGN3MVMwR3lkQ3lhZjlEUmx0ZU9wbz0=Frieda Bühner, 17 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists für Deutschland: "In den letzten Spielen waren wir einfach total souverän. Wir haben den Gameplan durchgezogen. Ich hoffe, das konnte man sehen. Natürlich gab es Hochs und Tiefs im Spiel. Aber wir waren total solide, haben gut verteidigt. Das ist auch tough. Wir spielen jetzt gegen Japan. Dann ein komplett anderer Spielstil gegen Mali. Jetzt nochmal ein komplett anderer Spielstil gegen Korea. Das ist ein bisschen wie Japan, aber mit viel mehr Off-Ball-Actions. Da waren wir total diszipliniert."...was ihr der Einzug ins Viertelfinale bedeutet: "Das gibt mir so ein bisschen Gänsehaut, weil wir mit der Niederlage gegen Spanien angefangen und uns bis hierhin so gesteigert. Ich bin einfach total stolz aufs Team. Belgien wird tough. Aber wir können mit Selbstbewusstsein ins Spiel gehen. Ich freue mich total, den Abend mit dem Team genießen zu können."...ob man sich in einen Rausch gespielt hat: "Auf jeden Fall! Was mir am Allermeisten bedeutet, ist, dass wir den Gameplan durchziehen. Besonders gegen Teams wie Belgien muss das gemacht und konsequent durchgezogen werden. Das ist ein anderes Team als die letzten drei Spiele."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RWxtMzFsdVF6TFViUzIvbnRNNFJSdWtKejRSM3BYYmJnSVprV21YbVJzYz0=Olaf Lange, Bundestrainer: "Nein, heute habe ich nicht viel zu meckern. Wir haben herausragend verteidigt. Wir haben mit sehr viel Engagement, Herz und Disziplin gespielt. Das ist nicht immer einfach gegen ein Team, das sich so viel bewegt, so viele Aktionen hat und so viele Cuts. Ich war sehr, sehr zufrieden mit unserer Verteidigung, wie auch in den letzten Spielen. Das war die Grundlage für unseren Sieg. Da geht's mir nicht um die Dreierlinie offensiv, sondern wir spielen zurzeit sehr, sehr gut. Jetzt sind wir im Viertelfinale. Das ist schon mal super. Jetzt können wir uns einen Tag ausruhen."...über das Spiel gegen Belgien: "Man kann nicht mehr machen als sich vorzubereiten und alles zu geben. Die Mannschaft ist voll dabei, alle sind locked-in. Da kann man ein bisschen lockerer sein, obwohl wir schon die Spannung fühlen, wenn wir uns vorbereiten und auch die Stärken unserer Gegner herausarbeiten. Das ist auch die Grundlage, warum wir so gut verteidigen, ganz besonders früh im Spiel. Weil der Gegner in den letzten drei Spielen nie wirklich ins Spiel kommt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eis0QWFGSGpiTjUvVjVGOW5NNVh3RHJhd09OVElrandEQUhsNGtLVjQzaz0=Per Günther, MagentaSport-Experte: "Durchatmen? Ich bin seit 45 Nettominuten tiefenentspannt. Ich wäre bereit gewesen für so ein knappes Ding. Aber diese Dominanz, diese Mannschaft ist einfach zu gut! Schön zu sehen, dass sie sich das erhalten, dass das ein besonderer Moment ist, dass sie so große Freude haben. Das ist - wenn man dreimal hintereinander die 2. Halbzeit nur noch pro Forma spielen muss - gar nicht so einfach. Wow! Was für eine Entwicklung von der deutschen Mannschaft in diesem Turnier!"...ob sich die DBB-Frauen in einen Rausch gespielt haben: "Ich werde mal klassisch der böse Polizist sein und sagen: Jein. Du hast für mich gerade das Soll erfüllt als deutsche Mannschaft. Wenn wir überlegen: Bei der EM 2025, 6 Spiele gespielt, alle schlagbaren weggefiedelt, egal ob die Türkei mit 20, Schweden mit 20, wen auch immer weggehauen. Spanien und Belgien haben sie mit 20 verloren. Die letzten 14 Partien gegen die besten 6 Nationen der Welt in den letzten 3 Jahren: 14 Spiele, 13 Niederlagen. Das Belgien-Spiel ist für mich das, das sportlich entscheidet. Gesellschaftlich und im großen Ganzen ist das jetzt schon ein Riesenerfolg: Die Fans, die lachenden Gesichter, was hier alles passiert ist. Für mich ist als kalter Basketballanalyst die Frage: Wie nah bist du an diese anderen Mannschaften rangerückt? Frankreich gewinnt jedes Spiel mit 15. Wir haben ein Turnier mit zwei Gesellschaften, den Haves und den Have-Nots. Die Großen schlagen sich nur selber. Wir haben Spanien gegen Mali, diesen Ausrutscher gesehen. Ansonsten fiedeln die großen Mannschaften alles weg und schlagen sich vielleicht selber. Jetzt ist die große Frage: Neuer Trainer, Nyara Sabally dabei, bist du näher rangerückt: Wo bist du jetzt? Spanien, das war das Auftaktspiel. Jetzt kommt Belgien. Du hast sie dreimal in den letzten zwei Jahren gespielt, Trainerwechsel, neues Konzept, sind die Spielerinnen weiter? Wo bist du jetzt? Das ist die große Frage!"Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=K1lnUVZON0xqcEEvejFLK0d0dUR4U2ZsN1Q2TFphcWY1b05XeFRsbHZTST0=Ungarn - Japan 84:63Ungarn tanzt, Japan entschuldigt und bedankt sich bei den Fans: Die Szenen nach Spielende im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WjdlcjNWTUEvcWJLVFBsRHVoOVJ6WW05MVdKR0w1UEtVb2oyU0hYdzQ5OD0=Gnadenlos! Ungarn startet direkt mit einem 11:4-Run ins Spiel! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Ymx3TWNGOTlnbXNQK2Y2R2Y4Slg4TERTTXFDelIwZ3Zsc2ZTcUdSRElKWT0=Buzzer Beater! Nach dem zwischenzeitlichen japanischen Ausgleich sorgt Agnes Studer per Dreier doch noch für Ungarns Pausenführung! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cWdJWWNqa29YYlg5VWxuN0w4dWhxYzBIalRVeVh2U0k5MWhmelRrUGVRaz0=Dennis Schröder in der Kabine und thailändisches Essen: So liefen die Stunden der DBB-Frauen nach dem Sieg gegen Mali: clipro.tv/player?publishJobID=dy9UeFRvQUwvd3BRd3BHSWcvcDhlOHd4T3FqWnVnV0lVcmRRVmR6cXJScz0=Exklusive Einblicke: Die Ansprachen von Olaf Lange und Dennis Schröder nach dem Sieg gegen Mali im Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/e6fAQ34HgN7D2Me?dir=/&openfile=true"Lieber werfen als zu sagen: ich habe Scheiße an der Hand": Dennis Schröder muntert Leonie Fiebich auf: https://cloud.thinxpool.de/s/wQKwzYGE472gZfe?dir=/&openfile=trueMagentaSport mit preisgekröntem Team bei der Basketball WM der FrauenFür die Berichterstattung setzt MagentaSport auf sein preisgekröntes TV-Team. Steffi Blochwitz und Caro Ranz stehen für die Moderation und Interviews, Per Günther und Ireti Amojo sind bei ausgewählten Spielen kommentieren und analysieren die Partien. Alexander Frisch und Jakob Lobach kommentieren die Spiele.Die Weltmeisterschaft bei MagentaSport und MagentaTV - größte und beste BühneMagentaSport zeigt zur Heim-Weltmeisterschaft live für MagentaSport-Kunden im Pay-Angebot 23 Spiele. Im Mittelpunkt stehen zunächst alle Vorrunden-Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan (5. September, ab 17.30 Uhr) und Mali am 7. September (ab 17.20 Uhr).Auch alle Partien der Finalrunde vom 8. bis 13. September werden bei MagentaTV und MagentaSport live gezeigt.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickBasketball WM 2026 | Qualifikation ViertelfinaleMittwoch, 09.09.2026ab 17.35 Uhr: Puerto Rico - Chinaab 20.35 Uhr: Italien - AustralienFrauen Basketball-WM 2026 | ViertelfinaleDonnerstag, 10.09.2026ab 11.20 Uhr: USA - UngarnKommentator: Alexander Frischab 14.20 Uhr: Puerto Rico/China - FrankreichKommentator: Jakob Lobachab 17.15 Uhr: Belgien - DeutschlandModeration: Stefanie Blochwitz, Experten: Ireti Amojo und Per Günther, Kommentator: Alexander Frischab 20.30 Uhr: Italien/Australien - SpanienModeration: Stefanie Blochwitz, Experten: Ireti Amojo und Per Günther, Kommentator: Jakob LobachFIBA Womens' World Cup 2026 | HalbfinaleSamstag, 12.09.2026FIBA Womens' World Cup 2026 | Spiel um Platz 3 und FinaleSonntag, 13.09.20263x3 Basketball: FIBA 3x3 Europe CupFreitag, 11.09.2026ab 13.20 Uhr: Tag 1Samstag, 12.09.2026ab 13.20 Uhr: Tag 2Sonntag, 13.09.2026ab 12.05 Uhr: FinaltagPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6348221