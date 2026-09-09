Drei Unternehmensgruppen aus Italien, Spanien und den Vereinigten Staaten schließen sich zu einer neuen Unternehmensnetzwerkstruktur zusammen, gestützt auf eine seit 20 Jahren gemeinsame Methode, die unter einer Dachmarke zusammenläuft - Learnis, Your transformative education.

MAILAND, IT / ACCESS Newswire / 8. September 2026 / Eine neue Unternehmensstruktur vereint Genio Net, das italienische Unternehmensnetzwerk unter der Leitung von Massimo De Donno; Crecimiento Personal SL, das von Giacomo Navone geführte Unternehmen als Franchisegeber des spanischen Netzwerks; sowie Genius in 21 Days LLC, das in den Vereinigten Staaten von Stephanie Turconi und Cosimo Intermite gegründet wurde. In den drei Ländern betreibt die Gruppe mehr als 50 Lernzentren, arbeitet mit zertifizierten Dozenten und Tutoren zusammen und erreicht jedes Jahr über 5.000 Teilnehmer mit ihren immersiven Kursen, Ausbildungswegen und Publikationen, wobei der Schwerpunkt auf personalisierten Lernmethoden und individuellem Lernen liegt.

Die Gruppe hat sich dafür entschieden, sich am 8. September 2026, dem Welttag der Alphabetisierung, öffentlich vorzustellen. Dieser Tag, der von der UNESCO gefördert wird, um Alphabetisierung als eine Frage der Würde, der Menschenrechte, des Friedens und der nachhaltigen Entwicklung zu bekräftigen, steht in direktem Zusammenhang mit dem Ziel, das die im neuen System zusammengeschlossenen Unternehmen seit fast 20 Jahren verfolgen. Da generative Systeme heutzutage immer mehr von der Arbeit übernehmen, die einst qualifizierte Berufe ausmachte, ist die Frage, was Menschen lernen sollten - und heute mehr denn je, wie sie es tun sollten -, in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte gerückt. Die zugrunde liegende Herausforderung ist jedoch älter als die technologische Innovation. Die UNESCO definiert funktionalen Analphabetismus als den Zustand einer Person, die nicht in der Lage ist, schriftliche Texte so gut zu verstehen, zu bewerten, zu nutzen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Untersuchungen des italienischen Nationalen Forschungsrats ergaben, dass dieser Zustand sogar unter Graduierenden und Doktoranden weit verbreitet ist, und führten ihn eher auf schwache metakognitive Grundlagen als auf einen Mangel an Einsatz oder Intelligenz zurück. Dies wiederum kann die Art und Weise beeinträchtigen, wie Menschen ihr eigenes Leben gestalten, ihr persönliches Wachstum behindern und letztlich ihre Arbeitsfähigkeit einschränken, was sich auf das Qualitätsniveau der ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze auswirkt.

"Das Bildungssystem wird zusätzlich dadurch erschwert, dass die metakognitiven Grundlagen nicht bei allen Menschen gleich sind", erklärt Massimo De Donno, Mitbegründer von Learnis und President von LEARNIS Italia. "Zwei Schüler können denselben Unterricht besuchen und dennoch ganz unterschiedliche Dinge behalten, da Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Verständnis bei jedem von ihnen anders funktionieren. Deshalb legen wir den Schwerpunkt auf die Bedeutung einer wirklich personalisierten Lernmethode."

Das ist die Prämisse, von der die Unternehmen, die sich nun unter der Dachmarke Learnis zusammenschließen, seit 2008 ausgehen: Es gibt keinen einheitlichen Weg zu lernen, da jeder Mensch einzigartig ist. Ihre erste Antwort darauf war, jedem Einzelnen dabei zu helfen, eine Lernmethode zu entwickeln, die auf sein eigenes kognitives Profil zugeschnitten ist, anstatt allen die gleiche Methode vorzuschreiben. Die beiden Gründer, Massimo De Donno und Giacomo Navone, sind die Autoren des italienischen Bestsellers "Genio in 21 giorni", der 2012 erstmals einer breiten Leserschaft die personalisierte Lernmethode näherbrachte.

Wie Giacomo Navone, Mitbegründer von Learnis und President von LEARNIS España, erklärt, ist das Erlernen des Lernens lediglich die Grundlage dafür, dass ein Mensch zu einem gut funktionierenden Erwachsenen und darüber hinaus zu einem aktiven und positiven Mitglied jeder Gesellschaft werden kann.

"Sobald ein Mensch tatsächlich 'lernt zu lernen' - entsprechend den Eigenschaften seines eigenen Gehirns -, kann er einen Entwicklungspfad einschlagen, der über persönliches Wachstum zur Förderung beruflicher Exzellenz führt und seine Soft Skills so lange verfeinert, bis er bereit ist, neue Führungsrollen in seinem eigenen Arbeitsumfeld zu übernehmen."

Navone fährt fort und erläutert die Tätigkeitsbereiche von Learnis, die die Grundlage für den einzigartigen Ansatz der transformativen Bildung bilden.

"Aus diesem Grund haben wir unser Bildungsangebot in drei grundlegende Bereiche gegliedert, die zwar unterschiedlich, aber miteinander verbunden sind und sich durch die spezifischen Kompetenzbereiche auszeichnen, deren Erwerb sie bei jedem Mentee fördern: Lernkompetenzen, persönliche Kompetenzen und berufliche Kompetenzen. Wir glauben, dass Bildung nur dann wirklich als 'transformativ' betrachtet werden kann, wenn sie alle drei Bereiche positiv beeinflusst. Deshalb ist unsere Mission auch für die Geschäftswelt und insbesondere für die Bereiche Personalwesen, Rekrutierung und Einarbeitung von so großer Bedeutung."

Später erläutert De Donno weiter, warum die Gruppe "Learnis" als übergreifende Unternehmensmarke gewählt hat, unterstützt durch den offiziellen Slogan "Your transformative education".

"Fast 20 Jahre lang waren wir als separate Unternehmen tätig, die zufällig dieselbe Methode, dieselben Werte und denselben Ursprung teilten. Wir brauchten eine bessere Darstellung unseres gemeinsamen Wertversprechens, um Onboarding-Prozesse zu erleichtern und vor allem, um das komplexe Rahmenwerk hinter unserem Ansatz der transformativen Bildung unmittelbar zu vermitteln. 'Learnis' ist das, was wir bereits waren - endlich unter einem Namen und einer Marke, die unsere Mission wirklich repräsentiert. Es ersetzt nicht das, was jeder von uns in seinem eigenen Land aufgebaut hat - es stellt diese Erfahrung einem viel breiteren Publikum zur Verfügung, als es jedes Unternehmen für sich allein erreichen könnte."

De Donno fährt fort und erläutert, wie bestehende Kurse und Netzwerke schrittweise unter einer einheitlichen Architektur neu gestaltet werden - mit einem graduellen Ansatz, der darauf abzielt, Betriebsunterbrechungen so gering wie möglich zu halten.

"Ein neuer Name für einen Weg, der sich ständig weiterentwickelt: So beschreiben wir als Gruppe diesen Übergang gegenüber unseren Dozenten und unseren Kursteilnehmern, ihren Familien sowie allen Fachleuten, die unsere Vision teilen. Die Methode, die Dozenten und die Zentren bleiben dieselben, die die Teilnehmer bereits kennen, jedoch unter einer neuen Struktur, die Inhalte, Einschreibungen, Zertifizierungen und Studienverläufe integriert. Alles, was bereits im Gange ist, wird ungehindert fortgesetzt, während wir das neue System einführen."

Nach Angaben der Gründer und ihrer Senior-Partner spiegelt die neue Unternehmensstruktur zudem das Engagement der Gruppe für transparente Corporate Governance und Berufsethik besser wider. Nach der Veröffentlichung des neuen Unternehmensethikkodex im Jahr 2024, der im Rahmen eines beispiellosen internen Prozesses unter Einbeziehung aller lokalen Abteilungen und Niederlassungen entwickelt wurde, sowie nach einer gründlichen Umstrukturierung des Board of Directors und der ersten Führungsebenen, um die Gruppe besser auf ihre Kernwerte auszurichten, präsentiert sich Learnis nun mit einer Struktur, die den höchsten Standards der Corporate Governance auf globaler Ebene entspricht. Die Gruppe ernennt in jedem Land, in dem sie tätig ist, einen unabhängigen Ethikgaranten und einen unternehmensexternen Ethikausschuss, der mit der Bewertung des Verhaltens der lokalen Zentren und Mitarbeiter beauftragt ist. Die Ergebnisse werden durch beglaubigte Teilnehmeraussagen dokumentiert, die vollständig veröffentlicht und zur Einsichtnahme zugänglich sind.

"Im Bildungsbereich ist eine Behauptung genau so viel wert wie die Belege, die man vorlegen kann, wenn jemand danach fragt", erklärt Navone. "Deshalb veröffentlichen wir zertifizierte Erfahrungsberichte, lassen unsere Trainer von externen Forschern bewerten und haben in jedem Land, in dem wir tätig sind, einen unabhängigen Ethikgaranten, der nicht an uns berichtet. Wir lassen uns lieber überprüfen, als dass man uns einfach glaubt."

Das neue Unternehmenssystem, das mit Unterstützung der internationalen Beratungsfirma Storyfly entwickelt wurde, wird dank seiner integrierten Struktur auch die internationale Entwicklung der Gruppe besser unterstützen - und zwar über ein Netzwerk zertifizierter Senior-Partner, die in jedem neuen Land tätig sein werden. In dieser Hinsicht ist die Präsenz der Gruppe in den Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung und dient zudem als Testumgebung für das neue System.

"In den Vereinigten Staaten sind wir ohne ein einziges Klassenzimmer gewachsen", sagt Stephanie Turconi, Senior-Partnerin bei LEARNIS und Mitbegründerin des US-Netzwerks der Gruppe. "Coaching, Kurse und Mentoring werden online angeboten, wodurch wir Lernende in jedem einzelnen Bundesstaat und sogar darüber hinaus erreichen können. Es ist ein schlankeres Modell, und wir gehen davon aus, dass es sich in den kommenden Jahren am schnellsten verbreiten wird. Gemeinsam mit den Gründern ist unsere Niederlassung bereit, auch die Entwicklung der Gruppe in anderen Ländern zu unterstützen."

Neben der neuen Dachmarke ist auch die Einführung von "Learnis Mind" bemerkenswert, dem neuen immersiven Flaggschiff-Kurs der Gruppe, der den Punkt markiert, an dem die Learnis-Methode ihre fortgeschrittenste Form erreicht. "Learnis Mind" ist ein Kurs für Fortgeschrittene, dessen Programm das Modul C1 umfasst, das vom Forschungsteam "SaperCapire" der Turiner Niederlassung des italienischen Nationalen Forschungsrats (CNR-IRPI) durchgeführt wird, der zu den zehn weltweit führenden wissenschaftlichen Einrichtungen zählt. Das Modul stützt sich auf metakognitive Prinzipien und Übungen, die im Rahmen einer zwischen 2015 und 2019 gemeinsam mit der Stiftung der Ingenieurskammer der Provinz Turin durchgeführten Forschungsarbeit entwickelt wurden, an der mehrere hundert Fachleute und Mitglieder der Öffentlichkeit teilnahmen. Learnis verfügt über eine Lizenz zur Nutzung eines Teils dieses Materials in seinen eigenen Programmen; die Dozenten werden nun von denselben Forschern geschult und in regelmäßigen Abständen von ihnen neu bewertet.

"Dies ist unser bislang fortschrittlichster Kurs", fasst De Donno zusammen, "einer, der jahrelange Forschung und Validierung erforderte, bevor er der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte. Bevor man wirklich lernen kann, wie man lernt, muss man verstehen, wie man Dinge und Informationen versteht und kennt. Wir könnten uns keinen besseren Zeitpunkt für die Einführung wünschen, jetzt, da wir ihn mit einem geeigneten Markengestaltungssystem unterstützen können."

Kurz gesagt markiert dieser Schritt einen Neuanfang für ein Netzwerk, das seit 20 Jahren aktiv ist und fernab des globalen Rampenlichts stetig gewachsen ist, um nun international einen neuen Ansatz für transformative Bildung anzubieten - zu einer Zeit, in der wir ihn am dringendsten brauchen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.learnis.org.

Über Learnis

Learnis ist ein internationales Netzwerk von Unternehmen, die im Bereich der transformativen Bildung in Italien, Spanien und den Vereinigten Staaten tätig sind. Learnis wurde 2026 aus rechtlich unabhängigen Unternehmen gegründet, die seit fast 20 Jahren eine gemeinsame Methode, gemeinsame Werte und einen gemeinsamen Ursprung teilen. Learnis hilft Menschen dabei, einen tiefgreifenden "Entwicklungspfad" zu beschreiten, der auf einer Lern- und Studienmethode basiert, die sich daran orientiert, wie sie tatsächlich denken, anstatt an einem einzigen Modell, das auf alle angewendet wird. Das Engagement der Gruppe umfasst personalisierte Lernmethoden, die Förderung von Soft Skills und berufliche Weiterentwicklung, die über ein Netzwerk aus Flaggschiff-Zentren und zertifizierten Trainern sowie über Online-Programme vermittelt werden. Der immersive Flaggschiff-Kurs der Gruppe ist "Learnis Mind". Learnis arbeitet nach einem veröffentlichten Ethikkodex und verfügt in jedem Land über einen unabhängigen Ethikgaranten.

Medienanfragen: press@learnis.org

http://www.learnis.org

Zitierte Literaturangaben

Die UNESCO fördert den Welttag der Alphabetisierung

Forschungshintergrund: CNR-IRPI, "Il miglioramento delle capacità espressive e di apprendimento nell'adulto", Zweigstelle Turin, Ref. Massimo Arattano - irpi.cnr.it.

Wirksamkeitsstudien zu der Methode wurden auf der AIRIPA-Konferenz 2020 vorgestellt.

CNR-IRPI-Ranking-Referenz: CNR unter den Top 10 der staatlichen Forschungseinrichtungen weltweit - Nature Index (2019).

QUELLE: Learnis

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85756Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85756&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000XXXMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.