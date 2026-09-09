Eine neue weltweite Studie von Infobip deckt eine Diskrepanz zwischen höheren Ausgaben und messbarem ROI auf.

Eine von Infobip, der seit 20 Jahren bestehenden globalen "AI-first"-Cloud-Kommunikationsplattform, durchgeführte Studie zeigt, dass Marken ihre Investitionen in die Einbindung von Sportfans deutlich erhöhen, auch wenn viele Schwierigkeiten haben, den geschäftlichen Nutzen nachzuweisen.

Die weltweite Studie unter 500 Führungskräften aus den Bereichen Marketing und Digital in verschiedenen Branchen darunter Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Reise sowie Lebensmittel und Getränke in elf Märkten ergab, dass Marken derzeit durchschnittlich 13 ihrer jährlichen Marketingbudgets für sportbezogene Aktivitäten aufwenden, wobei fast 73 davon ausgehen, dass die Investitionen in den nächsten 12 Monaten steigen werden. Doch obwohl Live-Sportveranstaltungen das höchste Maß an Fan-Engagement erzeugen, gibt fast die Hälfte (47 %) der Unternehmen zu, dass sie Schwierigkeiten haben, während Live-Events eine Interaktion in Echtzeit zu gewährleisten, und mehr als die Hälfte (57 %) gibt an, dass es schwierig ist, den ROI ihrer Investitionen in das Sportmarketing nachzuweisen.

Ben Lewis, VP Marketing and Growth bei Infobip, sagte: "Die Hälfte der Marken kann den ROI ihres Sportmarketings nicht nachweisen das ist kein Messproblem, sondern ein Infrastrukturproblem. KI und dialogorientierte Kanäle wie RCS machen jede Interaktion mit einem Fan zu einem nachverfolgbaren Kontaktpunkt, sodass Marken endlich ihre Ausgaben mit den Ergebnissen in Verbindung bringen können."

Gleichzeitig legt der Bericht ein starkes Interesse an KI-gestützter Fanbindung offen. 87 der Befragten geben an, dass KI für die Zukunft der Fanbindung im Sport von entscheidender Bedeutung ist, und KI-gesteuerte Inhalte sowie die Automatisierung der Fan Journey gehören zu den wichtigsten Verbesserungen, die Marken benennen. Da Marken ihre Investitionen in die Fanbindung im Sport erhöhen, werden Koordination, vernetzte Daten und Echtzeit-Interaktionen immer wichtiger, um personalisierte Fanerlebnisse in großem Maßstab zu bieten.

Um diesen Wandel zu unterstützen, hat Infobip kürzlich PitchMate eingeführt, eine KI-gestützte Lösung zur Fanbindung für ein globales Fußballpublikum, die auf der AgentOS-Plattform des Unternehmens basiert und Echtzeit-Interaktionen mit Fans in nachverfolgbare Berührungspunkte entlang der gesamten Fan Journey umwandelt. In Lateinamerika hat Claro Sports einen KI-Assistenten auf Basis der Infobip-Plattform und der RCS-Technologie von Google eingeführt, der mexikanischen Sportfans Echtzeit-Ergebnisse, Benachrichtigungen zu Sportlern und interaktive Erlebnisse über verschiedene Messaging-Kanäle hinweg bietet.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Kundenkommunikation von einseitiger Kommunikation hin zu intelligenter, dialogorientierter Interaktion in großem Maßstab entwickelt. Angesichts steigender Erwartungen der Fans sind Marken, die Daten, Automatisierung und dialogorientierte Kanäle miteinander verbinden, am besten aufgestellt, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Hier finden Sie die Umfrage: The sports fan engagement report for brands (Der Bericht zur Interaktion mit Sportfans für Marken).

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, auf der Unternehmen mithilfe von KI als treibender Kraft für Innovation vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey gestalten können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260908691039/de/

Contacts:

Kontakt für weitere Informationen:

Marcelo Nahime

Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandic

Bojana.Mandic1@infobip.com