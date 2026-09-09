Die international bekannte Lifestyle- und Gastronomie-Marke feiert ihr Debüt im Nahen Osten.

Red Sea Global (RSG), der Entwickler für regenerativen Tourismus, gab heute die Eröffnung des Nammos Resort AMAALA bekannt. Damit wird das weltweit erste Resort-Hotel von Nammos eröffnet, welches das wachsende Lifestyle- und Gastronomieangebot von AMAALA um eine bedeutende Attraktion erweitert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260908538467/de/

A marvellous view of the night sky from inside the resort hotel

Das Nammos Resort AMAALA liegt an den Ufern der Triple Bay und bietet einen atemberaubenden Blick über das Rote Meer und die Bucht Dumega. Es wurde ganz im Sinne der Nammos-Philosophie "Endless Joy" gestaltet und bereichert eines der weltweit attraktivsten Wellness-Reiseziele um die unverwechselbare Mischung aus mediterraner Raffinesse und sozialer Energie.

"Das Nammos Resort AMAALA erweitert das vielfältige Erlebnisangebot der Region und bringt die unverwechselbare Energie und den Geist von Mykonos an die saudische Küste am Roten Meer. Während AMAALA mit jeder neuen Eröffnung weiter wächst, kommen wir mit Nammos unserem Ziel näher, eines der weltweit führenden Reiseziele für Luxus, Lifestyle und Wellness zu etablieren", sagte John Pagano, CEO der Gruppe.

Das von dem renommierten Architekturbüro Foster Partners entworfene Resort verfügt über 110 Zimmer und 20 Privatresidenzen und verbindet zeitgenössischen Luxus nahtlos mit der natürlichen Schönheit des Reiseziels. Inspiriert vom zeitlosen Charakter der Kykladen und dem reichen kulturellen Erbe der saudischen Küste wird jeder Aufenthalt durch ein Gefühl von Privatsphäre, Komfort und unaufdringlichem Luxus belohnt.

Der für das Resort charakteristische Nammos Beach Club befindet sich auf einer eigenen Privatinsel, die über einen exklusiven Holzsteg oder einen privaten Anlegesteg erreichbar ist. Er bietet die pulsierende Atmosphäre, für die Nammos international bekannt ist, vor einem Panoramablick auf das Meer und mit mediterran inspirierter Küche.

Carolyn Turnbull, CEO von Nammos Hotels Resorts, sagte: "Der heutige Tag ist viel mehr als nur die Eröffnung eines Hotels. Er markiert den Beginn eines völlig neuen Kapitels für Nammos. Wir haben alles, was die Menschen an der Marke kennen und lieben das besondere Flair, die außergewöhnliche Gastfreundschaft, das unvergessliche kulinarische Erlebnis und die pulsierende Energie aufgegriffen und zu einem ganzheitlichen Resort-Erlebnis neu gestaltet. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, an dem Nammos diesen Sprung so vollziehen könnte wie im AMAALA, und wir freuen uns darauf, unsere allerersten Gäste willkommen zu heißen."

Ergänzt wird das Gastronomieangebot des Resorts durch die Eröffnung des Nammos Spa, wo "Boundless Wellbeing" geboten wird. In dieser Wellness-Insel stehen soziale Kontakte als auch die persönliche Erneuerung im Vordergrund. Hier spiegelt sich das Wohlbefinden in jedem Aspekt des Nammos-Lifestyles wider. Zu den charakteristischen Erlebnissen zählen Sound-Healing zu später Stunde, Soundscape-Beats, Spa-Partys, "Radical Manifestation"-Sitzungen sowie Behandlungen für die fortschrittliche Hautpflege, also alles, was Wohlbefinden mit der unverwechselbaren sozialen Energie der Marke verbindet.

Jenseits des Resorts wird den Gästen ein reichhaltiges Erlebnisprogramm in ganz AMAALA geboten von Meeresabenteuern und Segelausflügen über Wellnesspfade und Reiterlebnisse bis hin zu Festlichkeiten vor der Kulisse der Küste des Roten Meeres.

Kleine Gäste können sich die Zeit im Blu Kids Club in einem eigenen Bereich vertreiben, der zum Entdecken, zur Kreativität und zu naturbezogenem Lernen einlädt. Dort werden unvergessliche Erlebnisse für gemeinsam reisende Familien geboten.

Nammos Residences AMAALA bietet eine exklusive Kollektion von 20 privaten Residenzen mit Blick auf einen lebhaften Yachthafen, wo die ungezwungene Eleganz der mykonischen Gastfreundschaft auf die natürliche Schönheit des Roten Meeres trifft. Die Kollektion umfasst Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern sowie ein außergewöhnliches Penthouse mit drei Schlafzimmern. Alle sind durchdacht gestaltet und verfügen über großzügige Innenräume, weitläufige Terrassen sowie einen Panoramablick auf das Meer und den Yachthafen. Die von Nammos Hotels Resorts verwalteten Residenzen eröffnen ihren Eigentümern privilegierten Zugang zu erstklassiger Gastronomie, dem legendären Nammos Beach Club, den Annehmlichkeiten des Resorts und persönlichem Service. Nammos Residences AMAALA verbindet anspruchsvolles Leben an der Küste mit einer lebendigen gesellschaftlichen Atmosphäre und bietet die seltene Gelegenheit, ein Zuhause an einem der exklusivsten Standorte am Roten Meer direkt am Wasser zu besitzen.

Nammos ist das sechste Resort, das im AMAALA eröffnet wird. In den kommenden Monaten werden drei weitere Resorts folgen, dazu kommen weitere Markenresidenzen, Wellnesseinrichtungen, Yachthäfen, Einkaufsmöglichkeiten und gastronomische Angebote.

Über Red Sea Global

Red Sea Global (RSG) ist ein vertikal integrierter Immobilienentwickler mit einem breit gefächerten Portfolio in den Bereichen Tourismus, Wohnimmobilien, Erlebnisangebote, Infrastruktur, Verkehr, Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Dazu gehören die luxuriösen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Tourismusdestinationen "The Red Sea", das seit 2023 Gäste empfängt, und "AMAALA", das 2026 seine ersten Gäste begrüßte.

Ein drittes Reiseziel, das Thuwal Private Retreat, wurde 2024 eröffnet. RSG wurde zudem mit Entwicklungsarbeiten am internationalen Flughafen Al-Wajh betraut, deren Schwerpunkt auf der Modernisierung des Terminals und der Infrastruktur lag.

RSG ist ein Unternehmen der PIF und ein Eckpfeiler der Bestrebungen Saudi-Arabiens, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Mit seinem stetig wachsenden Portfolio an Reisezielen, Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen ist RSG bestrebt, die Welt in eine nachhaltigere Zukunft zu führen und dabei aufzuzeigen, wie verantwortungsvolle Entwicklung Gemeinschaften stärken, die Wirtschaft ankurbeln und die Umwelt verbessern kann.

Über AMAALA

AMAALA ist ein einzigartiges Ultra-Luxus-Wellness-Reiseziel an der nordwestlichen Küste des Roten Meeres in Saudi-Arabien. Hier verschmelzen Meer, Sonne, Sport, Kunst und Kultur nahtlos zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Es ist eines der weltweit mit größter Spannung erwarteten Reiseziele, das von Red Sea Global (RSG) entwickelt wurde und bei dem Regeneration im Mittelpunkt steht.

AMAALA eröffnete sein erstes Resort offiziell im Sommer 2026. Nach Fertigstellung werden in neun verschiedenen Resorts mehr als 1.600 Hotelzimmer zur Verfügung stehen, ergänzt durch hochwertige Einkaufsmöglichkeiten und gehobene Gastronomie. Die hochmodernen Wellness- und Spa-Einrichtungen des Reiseziels bieten ein umfassendes generationenübergreifendes Programm, Dienstleistungen und verschiedenen Therapien, die von Experten und Zentren, die in verschiedenen medizinischen und Wellness-Bereichen Pionierarbeit leisten, individuell angepasst werden. Im Vordergrund steht das persönliche Wellness-Erlebnis.

Dank der natürlichen Schönheit von AMAALA und der Reinheit des Roten Meeres ist dieses Reiseziel der Ort, an dem Nachhaltigkeit auf Luxus trifft. Das Ziel von AMAALA ist es, ein umfassendes Gesundheits- und Wellnesserlebnis zu bieten, das das Wohlbefinden der Gäste und der Gemeinschaft fördert und ihnen hilft, sich zu entfalten und zu gedeihen.

Zu den beiden herausragenden Kennzeichen von AMAALA zählen das Corallium Marine Life Institute, ein Bildungs- und Forschungszentrum, sowie der AMAALA Yacht Club, der sich zu einem internationalen Zentrum für Luxusyachting entwickeln soll.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260908538467/de/

Contacts:

Kontakt für weitere Informationen:

Arwa Alsantli, Manager Public Relations

+966 56 616 6017

Arwa.Alsantli@RedSeaGlobal.com