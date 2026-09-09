Die neueste Aktion im Rahmen des Programms "Backing Every Business" bietet Unternehmern eine neue Möglichkeit, Rat einzuholen, Herausforderungen zu besprechen und ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen direkt an die Unternehmerkollegin Eva Longoria zu richten.

Lenovo hat heute Call Eva angekündigt, eine neue Initiative im Rahmen des globalen Programms Backing Every Business von Lenovo, die Unternehmern eine direkte Hotline zu Eva Longoria, der globalen Botschafterin von Lenovo, bietet, um Einblicke in die Themen Unternehmenswachstum, Führung und Unternehmertum zu erhalten. Unternehmer können nun anrufen und eine Sprachnachricht mit ihren wichtigsten geschäftlichen Fragen hinterlassen. Ausgewählte Anrufer werden dann möglicherweise kontaktiert und erhalten die Gelegenheit, am 16. September live mit Eva zu sprechen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260908844640/de/

Ein Unternehmen zu führen kann einsam sein. Ständig müssen Entscheidungen getroffen werden, die Herausforderungen sind persönlicher Natur, und allzu oft stellen sich Unternehmer dieselbe Frage: Wen kann ich anrufen, der tatsächlich versteht, was ich gerade durchmache?

Das Konzept von Call Eva ist einfach: Jeder Unternehmer braucht jemanden, den er anrufen kann.

Als Unternehmerin versteht Longoria selbst, was es bedeutet, ein Unternehmen aufzubauen, zu führen und Risiken einzugehen. Über ihre Arbeit als Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin hinaus ist Longoria Unternehmerin und Investorin, deren Unternehmungen die Bereiche Lebensmittel, Getränke, Medien und andere Konsumgüter umfassen. Sie ist außerdem Gründerin der Eva Longoria Foundation, die sich für die Erweiterung der Bildungs- und Wirtschaftschancen für Latinas einsetzt.

Longoria fungiert zudem als globale Botschafterin für die "Twinning"-Initiative von Lenovo, die Unternehmer in verschiedenen Märkten miteinander vernetzt, die vor ähnlichen geschäftlichen Herausforderungen stehen, und so Peer-to-Peer-Beziehungen schafft, in denen sie Erfahrungen, Perspektiven und praktische Ratschläge austauschen können. Die Initiative verwirklicht eine einfache Idee, die im Mittelpunkt von "Backing Every Business" steht: Unternehmer können mehr erreichen, wenn sie jemanden an ihrer Seite haben, der die Realitäten des Unternehmensaufbaus versteht.

Während der Call-Eva-Veranstaltung wird sie ausgewählte Fragen beantworten und Erkenntnisse aus ihrem eigenen unternehmerischen Werdegang teilen. Damit bietet sie die Gelegenheit für Einblicke, die über einen einzelnen Unternehmer hinausgehen und einer breiteren Gemeinschaft von Gründern zugutekommen, die vor vielen der gleichen Herausforderungen stehen.

"Eine der wichtigsten Lektionen, die ich als Unternehmerin gelernt habe, ist, dass man nicht alle Antworten selbst haben muss. Einige der besten Entscheidungen beginnen damit, dass man jemanden, dem man vertraut, um Einblicke, eine neue Perspektive oder auch nur um die Bestätigung bittet, dass man auf dem richtigen Weg ist", sagte Eva Longoria, Schauspielerin, Produzentin, Unternehmerin und globale Botschafterin von Lenovos Twinning-Initiative. "Das ist es, was ich an Lenovos Initiative 'Backing Every Business' und nun auch an 'Call Eva' so schätze. Wir bieten Unternehmern einen Ort, an dem sie die Fragen stellen können, mit denen sie wirklich zu kämpfen haben, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ein anderer Unternehmer bereits vor ähnlichen Dilemmata stand. Wenn etwas, das ich auf meinem Weg gelernt habe, jemandem helfen kann, eine Herausforderung besser zu meistern, eine schwierige Entscheidung zu treffen oder den nächsten Schritt mit mehr Selbstvertrauen zu gehen, dann ist das für mich unglaublich bedeutsam."

Aufbau eines umfassenderen Unterstützungsnetzwerks für kleine Unternehmen

Anfang dieses Jahres setzte Lenovo seine Mission, Unternehmern weltweit echte Unterstützung zu bieten, in die Tat um, indem es Kleinunternehmer mit ähnlichen Herausforderungen in Japan, Mexiko, Großbritannien und den USA miteinander vernetzte und Gründern so die Möglichkeit gab, voneinander zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame geschäftliche Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

Mit Call Eva baut Lenovo diese Unterstützung noch weiter aus und bietet mehr Unternehmern die Möglichkeit, um Hilfe zu bitten, ihre aktuellen Herausforderungen zu teilen und aus den Erfahrungen anderer Unternehmer zu lernen.

Denn obwohl jedes Unternehmen anders ist, stehen Unternehmer oft vor universellen Herausforderungen.

Was raubt Unternehmern den Schlaf?

Fragen, die über CallEvaNow.com eingereicht werden, helfen dabei, Probleme anzugehen, die Unternehmern den Schlaf rauben von der Bewältigung von Wachstum und Führung über Personalbeschaffung und Marketing bis hin zur Einführung von KI und dem Umgang mit konkurrierenden Prioritäten. Eva wird ausgewählte Fragen beantworten und Erkenntnisse sowie Perspektiven aus ihrer eigenen unternehmerischen Erfahrung teilen. So hilft sie dabei, einzelne Fragen in Gespräche zu verwandeln, die bei der breiteren Gemeinschaft kleiner Unternehmen Anklang finden und Unternehmern überall zugutekommen können. Evas Kommentare spiegeln ihre persönlichen Meinungen und Erfahrungen wider und stellen keine professionelle geschäftliche, finanzielle oder rechtliche Beratung dar.

"Technologie kann kleinen Unternehmen enorme Chancen eröffnen, aber Technologie allein baut kein Unternehmen auf. Unternehmer brauchen auch Zugang zu vertrauenswürdiger Beratung, Erfahrungsaustausch und einer Gemeinschaft, die die Realitäten des Aufbaus und des Wachstums eines Unternehmens versteht", sagte Emily Ketchen, Senior Vice President und Chief Marketing Officer der Intelligent Devices Group und für internationale Märkte bei Lenovo. "'Backing Every Business' bringt all diese Aspekte zusammen, und 'Call Eva' bietet uns eine neue Möglichkeit, diese Unterstützung auszuweiten und gleichzeitig direkt von Unternehmern zu erfahren, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben. Indem wir ihre Fragen verstehen, können wir weiterhin sinnvolle Wege finden, um Kleinunternehmen dabei zu helfen, voranzukommen und mit Zuversicht zu wachsen."

Haben Sie eine geschäftliche Frage? Rufen Sie Eva an.

Unternehmer in Brasilien, Frankreich, Indien, Japan, Mexiko, Großbritannien und den Vereinigten Staaten können nun unter den folgenden Nummern anrufen und Eva Longoria eine Sprachnachricht mit einer Frage zu Geschäft, Führung oder Unternehmertum hinterlassen:

Brasilien, Frankreich, Japan, Großbritannien: +800 TALK2EVA (+800 82552382)

+800 TALK2EVA (+800 82552382) Mexiko: 800-3511003

800-3511003 Indien: 000800-9190256

000800-9190256 USA: 1-8555 CALLEVA (1-8555-225-5382)

Schalten Sie am 16. September 2026 gegen 9:30 Uhr PT auf Instagram unter @evalongoria ein, um zu hören, wie Eva die brennendsten Fragen live beantwortet.

Die Teilnahmebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter CallEvaNow.com. Es können die üblichen Gesprächs- und Datengebühren anfallen. Weitere Informationen zur Lenovo-Initiative Backing Every Business finden Sie unter www.lenovo.com/backing-every-business.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf zwei Bereiche erstreckt: "Personal AI" eine persönliche KI für mehrere Geräte und "Enterprise AI", die Kunden dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement des Konzerns für Innovationen von Weltklasse und ein umfassendes KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte, Infrastrukturlösungen, Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

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