Vorstandsvorsitzender Stefan Doboczky übernimmt am 1. April 2027 die operative Leitung des familiengeführten Pharmatechnologie- und Dienstleistungskonzerns

Die Hovione Holding AG gab heute die Ernennung von Stefan Doboczky zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. April 2027 bekannt.

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Stefan Doboczky, Chief Executive Officer of Hovione. Photo credit: Karl Michalski.

Stefan Doboczky ist seit 2024 Vorsitzender des Vorstands der Hovione Holding AG, wo er maßgeblich an der Gestaltung der Strategie und Vision des Unternehmens mitgewirkt hat. Mit der Übernahme der Rolle als Chief Executive Officer wird er sein Amt als Vorstandsvorsitzender niederlegen.

Hovione wurde 1959 gegründet und ist ein familiengeführter Pharmatechnologie- und Dienstleistungskonzern, der weltweit in der Branche tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.600 Mitarbeiter, verfügt über vier von der FDA geprüfte Produktions- und F&E-Standorte in Europa, den Vereinigten Staaten und China und ist international als Technologieführer in den Bereichen Sprühtrocknung und kontinuierliche Tablettierung anerkannt.

Die Ernennung bedeutet für Stefan Doboczky eine Rückkehr in die Pharmabranche. Zuvor war er mehr als 17 Jahre bei Royal DSM tätig, wo er zum Vorstandsmitglied aufstieg und für das globale Pharmaportfolio des Konzerns sowie für dessen Wachstum in Asien verantwortlich war.

Anschließend war er elf Jahre lang als Chief Executive Officer bei börsennotierten, von Private-Equity-Fonds gehaltenen und unternehmenseigenen Industrieunternehmen tätig, darunter die Lenzing AG, die Heubach GmbH und die Borealis AG. Nach dem Zusammenschluss von Borealis, Borouge und NOVA Chemicals zu Borouge International übernahm er die Rolle des Chief Commercial Officer und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des fusionierten Konzerns. Er wird diese Aufgaben am 1. Oktober 2026 an seinen Nachfolger übergeben und steht sechs Monate lang zur Verfügung, um den Übergang zu unterstützen.

Stefan Doboczky verfügt über einen Master-Abschluss in Technischer Chemie und einen Doktortitel in Naturwissenschaften, beide von der Technischen Universität Wien (TU Wien), sowie über einen MBA des IMD in Lausanne, Schweiz.

Die Ernennung folgt auf einen umfassenden Nachfolgeprozess, der vom Verwaltungsrat durchgeführt wurde, und markiert einen wichtigen Schritt in der weiteren Entwicklung von Hovione. Die Ernennung spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, seine internationale Position als führender Technologie- und Dienstleistungsanbieter für Pharmaunternehmen weltweit weiter zu stärken.

Guy Villax, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Familienrats, der den Hauptaktionär des Unternehmens vertritt, sagte:

"Wir freuen uns sehr, dass Stefan die operative Leitung von Hovione übernimmt. Durch seine Tätigkeit als unser Vorstandsvorsitzender verfügt er über ein tiefgreifendes Verständnis des Unternehmens, seiner Kultur und seiner Mitarbeiter und hat unsere strategische Ausrichtung und Prioritäten mitgestaltet. Seine internationale Erfahrung, seine kaufmännische Expertise und seine nachgewiesene Fähigkeit, Unternehmen nachhaltig zu transformieren, machen ihn außerordentlich gut geeignet, Hovione in die nächste Wachstumsphase zu führen. Dass er bereit ist, vom Vorstand in die operative Leitung zu wechseln, ist ein starkes Signal für sein Vertrauen in dieses Unternehmen und in die Chancen, die vor ihm liegen."

Stefan Doboczky, designierter Chief Executive Officer von Hovione, sagte:

"Es ist mir eine Ehre, die Rolle des CEO bei Hovione zu übernehmen und von meiner Position als Vorstandsvorsitzender in die operative Führung des Unternehmens zu wechseln. In meinen zwei Jahren als Vorstandsvorsitzender habe ich das bemerkenswerte Potenzial dieses Unternehmens erkannt, das auf einer sehr starken technologischen Grundlage, talentierten Mitarbeitern und einer echten Patientenorientierung beruht. Die Rückkehr in die Pharmaindustrie, in der ich den prägenden Teil meiner Karriere verbracht habe, und dies als CEO eines Familienunternehmens mit einem derart langfristigen Horizont, ist eine einzigartige Chance. Ich danke dem Vorstand und den Aktionären für ihr Vertrauen. Ich freue mich darauf, eng mit dem globalen Führungsteam von Hovione und dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um unsere internationale Präsenz zu stärken, Innovationen voranzutreiben und nachhaltigen Wert für unsere Kunden, Partner und Aktionäre zu schaffen."

Der Vorstand spricht zudem Marco Gil und António Almeida seine Anerkennung für ihre kontinuierliche Führung während der Übergangsphase als Co-CEOs sowie dafür aus, dass sie die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie bis zum Amtsantritt von Stefan als CEO sichergestellt haben.

Über Hovione

Hovione ist ein internationales Unternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Entwicklung und Herstellung. Als Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) verfügt das Unternehmen über ein vollständig integriertes Dienstleistungsangebot für Wirkstoffe, Zwischenprodukte und Fertigarzneimittel. Das Unternehmen unterhält vier von der FDA inspizierte Standorte in den USA, Portugal, Irland und China sowie Entwicklungslabore in Lissabon (Portugal) und New Jersey (USA). Hovione bietet Pharmakunden Dienstleistungen für die Entwicklung und vorschriftsmäßige Herstellung innovativer Arzneimittel, einschließlich hochwirksamer Wirkstoffe, sowie maßgeschneiderte Produktlösungen über den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels hinweg. Im Bereich der Inhalationstherapien bietet Hovione ein umfassendes Leistungsspektrum von der Wirkstoff- und Formulierungsentwicklung über die Herstellung bis hin zur Kapselabfüllung und zu Inhalationsgeräten. Das Unternehmen engagiert sich für Patienten, Innovation und Technologie, internationales Wachstum sowie die Schaffung nachhaltiger Werte für seine Kunden, Partner und Aktionäre. Weitere Informationen finden Sie unter www.hovione.com.

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Sr. Manager, Global Communications

ssantiamo@hovione.com

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