Die Hülle entscheidet: Warum NurExone Wirkstoffe in Exosomen verpacken will

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Viele Wirkstoffe scheitern nicht daran, dass ihr biologisches Ziel unklar wäre. Sie scheitern am Weg dorthin. Das gilt besonders für Gehirn und Rückenmark. Blut-Hirn- und Blut-Rückenmark-Schranke schützen das zentrale Nervensystem vor Schadstoffen und Krankheitserregern, halten aber zugleich zahlreiche potenzielle Medikamente fern. Selbst wenn ein Molekül das Nervengewebe erreicht, muss es anschließend von den richtigen Zellen aufgenommen werden, ohne vorher abgebaut zu werden.

Hier setzt die Exosomenforschung an. Exosomen sind sehr kleine, von Zellen freigesetzte Membranvesikel. Sie transportieren natürlicherweise Proteine, Lipide und genetische Informationen zwischen Zellen. Für die Medizin ist deshalb weniger ihre Größe als ihre Funktion interessant: Eine körpereigene Transportstruktur könnte genutzt werden, um eine definierte therapeutische Fracht zu schützen und an ein Zielgewebe heranzuführen.

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) positioniert sich genau an dieser Schnittstelle. Der Kern der ExoTherapy-Plattform ist nicht eine einzelne Wirkstoffklasse, sondern die Verbindung aus produzierten Exosomen, ausgewählter Fracht und einer Technologie, mit der diese Fracht nach der Herstellung auf beziehungsweise in die Vesikel geladen wird.

Exosomen liefern ein biologisches Transportprinzip

Dass Exosomen prinzipiell als Wirkstoffträger für das Nervensystem dienen können, wurde in der Forschung früh gezeigt. In einer viel beachteten Mausstudie aus dem Jahr 2011 wurden Exosomen so verändert, dass sie Nervenzellen ansteuern sollten. Nach intravenöser Gabe brachten sie ihre molekulare Fracht in das Gehirn und reduzierten dort die Aktivität eines Zielgens.

Der Versuch war ein präklinischer Machbarkeitsnachweis - keine Bestätigung für ein bestimmtes Produkt und schon gar kein Wirksamkeitsbeleg beim Menschen. Er machte jedoch deutlich, warum Exosomen als Arzneimittelvehikel untersucht werden: Ihre Membranhülle kann empfindliche Fracht abschirmen, während Oberflächenmerkmale ihre Verteilung und Aufnahme beeinflussen können.

Aus natürlicher Fracht wird eine definierte Arznei

Exosomen enthalten von Natur aus unterschiedliche Moleküle. Für eine regulierte Therapie reicht diese biologische Vielfalt nicht. Ein Hersteller muss festlegen, welche Fracht enthalten sein soll, wie viel davon geladen wird, wie ungebundenes Material entfernt wird und ob die Vesikel nach dem Prozess strukturell und funktionell intakt bleiben. Hinzu kommen Reinheit, Lagerstabilität, Dosierung und Vergleichbarkeit mehrerer Produktionschargen.

NurExone trennt diesen Prozess konzeptionell in drei Bausteine: skalierbar produzierte Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen, einen je nach biologischem Ziel ausgewählten Wirkstoff und eine nachgelagerte Beladungstechnologie. Der führende Kandidat ExoPTEN verwendet eine gegen PTEN gerichtete siRNA als Fracht. Das macht ExoPTEN zu einem konkreten Anwendungsfall; die strategische Plattformthese liegt jedoch im Transport und in der kontrollierten Beladung. Nach Unternehmensangaben könnten künftig auch andere molekulare Wirkstoffe ausgewählt werden.

In einer 2022 veröffentlichten präklinischen Untersuchung meldete NurExone für sein Verfahren eine Beladungseffizienz von 62,3 Prozent, gemessen über die räumliche Überlagerung markierter Exosomen und ihrer Fracht. Ein Kontrollverfahren erreichte 59,5 Prozent. In Zelltests habe die verwendete Verbindung zudem die beabsichtigte biologische Aktivität der Fracht nicht wesentlich beeinträchtigt. Diese Resultate sind ein früher technischer Nachweis. Sie ersetzen weder eine unabhängige klinische Validierung noch den Beleg, dass sich der Prozess im GMP-Maßstab dauerhaft reproduzieren lässt.

Die Route endet nicht an der Blut-Hirn-Schranke

Für ExoPTEN plant NurExone eine intrathekale Verabreichung direkt in die Rückenmarksflüssigkeit. Damit soll der Kandidat näher an das Zielgebiet gelangen und muss nicht allein aus dem Blutkreislauf in das zentrale Nervensystem übertreten. Doch auch danach bleiben Transportfragen offen: Erreicht die Fracht das verletzte Gewebe, wird sie von den relevanten Zellen aufgenommen und entfaltet sie dort in kontrollierter Dosis ihre Wirkung?

Ein Rattenexperiment lieferte dafür einen präklinischen Hinweis. Markiertes ExoPTEN sammelte sich am Ort einer Rückenmarksverletzung an, auch wenn es erst drei, fünf oder sieben Tage nach der Kompression gegeben wurde. Untersucht wurde dabei die Verteilung, nicht die Gleichwertigkeit der funktionellen Wirkung zu jedem Zeitpunkt. Der Befund stützt somit die Zielsteuerungs-Hypothese, beweist aber keine Wirksamkeit beim Menschen.

Eine Plattform muss bei jeder Charge funktionieren

Die MISEV2023-Empfehlungen der International Society for Extracellular Vesicles zeigen, wie anspruchsvoll die Entwicklung ist. Herkunft, Trennung, Charakterisierung, Reinheit und funktionelle Aktivität extrazellulärer Vesikel müssen mit mehreren Methoden beschrieben werden. Bei einem Arzneimittel kommt die definierte Beladung als weitere Kontrollebene hinzu.

Für NurExone entscheidet sich der Wert der Plattform daher nicht allein daran, ob Exosomen interessante biologische Eigenschaften besitzen. Entscheidend ist, ob aus einem natürlichen Transportsystem ein reproduzierbares Produkt mit messbarer Dosis, stabiler Fracht und gleichbleibender Wirkung wird. Erst wenn dies regulatorisch und klinisch belegt ist, kann aus der Hülle tatsächlich eine Arzneimittelplattform werden.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21423189

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aau6977

https://isevjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jev2.12404

https://nurexone.com/exotherapy/

https://www.newsfilecorp.com/release/146482/Update-NurExone-Biologic-Successfully-Demonstrates-its-PatentPending-Platform-Technology-for-Loading-Exosomes-with-Therapeutic-Molecules

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/05/30/3091313/0/en/NurExone-Announces-Clinical-Trial-Plans-for-Acute-Spinal-Cord-Injury-Therapy-at-Annual-Meeting-of-American-Spinal-Injury-Association.html

https://www.globenewswire.com/news-release/2024/09/06/2942347/0/en/nurexone-demonstrates-extended-therapeutic-window-of-exopten-post-spinal-cord-injury-in-preclinical-study.html

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