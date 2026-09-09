DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 9. September

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vj *** 03:30 CN/Erzeugerpreise August PROGNOSE: +3,7% gg Vj zuvor: +3,5% gg Vj *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 5,5 Mrd EUR *** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte *** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Dinner anlässlich der EZB-Ratssitzung in Berlin ===

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 09, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)

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