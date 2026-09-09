DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-WOHNUNGSPOLITIK - Es war eines der großen Themen im EU-Wahlkampf: der Wohnraummangel in vielen Mitgliedstaaten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte das Thema zur Priorität im Kampf gegen Populisten und ernannte Dan Jørgensen zum Kommissar für Energie und Wohnen. 650.000 Wohnungen müssten in der EU im Jahr zusätzlich geschaffen werden, um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu füllen, hat die Kommission errechnet. Derzeit werden in der EU rund 1,6 Millionen Wohnungen im Jahr gebaut. Mit einem "Gesetz für bezahlbaren Wohnraum" will die Kommission nun den Städten und Kommunen erleichtern, Kurzzeitvermietungen sowie den Kauf und die Nutzung von Zweitimmobilien einzuschränken. Mit dem Gesetz würde die EU einen Rechtsrahmen schaffen, nach welchen Kriterien die Kommunen dabei vorgehen sollen. Den Vorschlag will die Kommission am Mittwoch vorlegen. Ein Entwurf liegt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vor. (FAZ)

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September 09, 2026 00:29 ET (04:29 GMT)

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