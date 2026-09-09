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Unternehmen erzielten laut einer neuen Total Economic Impact-Studie mit Avalara eine Kapitalrendite von 322 %



09.09.2026 / 07:00 CET/CEST

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Eine neue Studie ergab, dass ein typischer Avalara-Kunde über einen Zeitraum von drei Jahren Vorteile in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar und einen Nettobarwert von 881.000 US-Dollar erzielte, wobei sich die Investition in weniger als sechs Monaten amortisierte DURHAM, N.C., Sept. 9, 2026 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc. , der führende Anbieter von agentenbasierter KI im Bereich globale Steuern und Compliance, gab heute die Ergebnisse einer neuen, von Forrester Consulting durchgeführten Studie bekannt: Der Total Economic Impact (TEI) von Avalara. Die Studie ergab, dass ein für Avalara-Kunden repräsentatives Modellunternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kapitalrendite von 322 % erzielte, wobei sich die Investition in weniger als sechs Monaten amortisierte. "Wir sind davon überzeugt, dass ein ROI von 322 % und eine Amortisationszeit von weniger als sechs Monaten zeigen, dass die Automatisierung der Compliance einen erheblichen finanziellen Vorteil darstellt", sagte Jayme Fishman, Chief Strategy and Product Officer bei Avalara. "Indem wir bewährte Steuerinhalte mit Automatisierung und KI direkt in den Systemen kombinieren, die Unternehmen bereits nutzen, helfen wir unseren Kunden, die Genauigkeit zu verbessern, mit größerer Sicherheit zu arbeiten und die Steuer- und Compliance-Prozesse im Zuge ihres Unternehmenswachstums zuverlässiger zu gestalten." Um den potenziellen Return on Investment zu untersuchen, den Unternehmen durch den Einsatz von Avalara-Produkten und -Dienstleistungen erzielen können, befragte Forrester Consulting sieben Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen, die über direkte Erfahrung mit Avalara verfügen. Forrester fasste ihre Erfahrungen zu einem fiktiven Unternehmen mit 2.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 300 Millionen US-Dollar zusammen. Darum ist die Studie für Steuer- und Finanzteams von Bedeutung Die regulatorischen Anforderungen nehmen weiter zu und werden immer komplexer, wodurch eine manuelle, auf Tabellenkalkulationen basierende Einhaltung der Steuervorschriften zunehmend schwieriger aufrechtzuerhalten ist. Vor der Einführung von Avalara gaben die Befragten an, sich auf manuelle Prozesse und veraltete Systeme zu verlassen, um Umsatz- und Gebrauchssteuern zu berechnen und zu verwalten, Steuererklärungen sowie 1099- und W-9-Formulare einzureichen, Steuersätze zu pflegen und Steuerbefreiungen anzuwenden. Diese Vorgehensweisen waren zeitaufwendig und führten zu ungenauen Berechnungen, einer uneinheitlichen Handhabung von Steuerbefreiungen sowie erheblichen Compliance-Risiken, darunter Prüfungsfeststellungen, Strafen und Steuernachzahlungen. Nach der Investition in Avalara automatisierten die befragten Unternehmen die Steuerberechnung, die Einreichung von Steuererklärungen und das Management von Steuerbefreiungen über ein zentralisiertes System, das in ihre ERP-Plattformen integriert war. Dadurch verbesserten sie die Genauigkeit und die Einhaltung der Vorschriften und reduzierten gleichzeitig den manuellen Aufwand sowie die Ausgaben für Dienstleistungen von Drittanbietern. Wichtigste finanzielle Erkenntnisse Eine dreijährige Finanzanalyse des fiktiven Unternehmens ergab: 322 % Kapitalrendite (ROI) über einen Zeitraum von drei Jahren.

über einen Zeitraum von drei Jahren. 881.000 US-Dollar Barwert (NPV) über drei Jahre.

über drei Jahre. Gesamtleistungen in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar gegenüber Gesamtkosten von 274.000 US-Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren.

gegenüber Gesamtkosten von 274.000 US-Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren. Amortisation in weniger als sechs Monaten. Quantifizierter Mehrwert und Einsparungen auf Produktebene Forrester quantifizierte die folgenden risikobereinigten Barwertvorteile über drei Jahre für die fiktive Organisation: Einsparungen in Höhe von 317.000 US-Dollar durch den Verzicht auf Dienstleistungen von Drittanbietern und zusätzliche Vollzeitmitarbeiter, wodurch die Organisation das Wachstum in den verschiedenen Rechtsräumen und die steigenden Compliance-Anforderungen bewältigen konnte, ohne die Mitarbeiterzahl oder die Beratungskosten proportional zu erhöhen.

durch den Verzicht auf Dienstleistungen von Drittanbietern und zusätzliche Vollzeitmitarbeiter, wodurch die Organisation das Wachstum in den verschiedenen Rechtsräumen und die steigenden Compliance-Anforderungen bewältigen konnte, ohne die Mitarbeiterzahl oder die Beratungskosten proportional zu erhöhen. 267.000 US-Dollar Einsparungen bei der Nutzungssteuer durch die Automatisierung der Erfassung steuerpflichtiger Käufe sowie der Berechnung und Abgrenzung der Nutzungssteuer, wodurch bis zu 45 Stunden manuelle Überprüfung pro Monat eingespart werden.

bei der Nutzungssteuer durch die Automatisierung der Erfassung steuerpflichtiger Käufe sowie der Berechnung und Abgrenzung der Nutzungssteuer, wodurch bis zu 45 Stunden manuelle Überprüfung pro Monat eingespart werden. Einsparungen bei den Arbeitskosten in Höhe von 203.000 US-Dollar durch Avalara Exemption Certificate Management (ECM), wodurch die Anzahl der fehlerhaft eingereichten Bescheinigungen durch eine zentralisierte, KI-gestützte Erfassung und Validierung um 95 % reduziert wurde.

durch Avalara Exemption Certificate Management (ECM), wodurch die Anzahl der fehlerhaft eingereichten Bescheinigungen durch eine zentralisierte, KI-gestützte Erfassung und Validierung um 95 % reduziert wurde. 96.000 US-Dollar Einsparungen durch die Verwaltung der Erstellung, Validierung und Einreichung von 1099- und W-9-Formularen innerhalb von Avalara, wodurch die Abhängigkeit von externen Anbietern für die Einreichung reduziert wurde.

durch die Verwaltung der Erstellung, Validierung und Einreichung von 1099- und W-9-Formularen innerhalb von Avalara, wodurch die Abhängigkeit von externen Anbietern für die Einreichung reduziert wurde. 93.Einsparungen bei den Personalkosten durch "Avalara Managed Returns", wodurch 570 Arbeitsstunden eingespart und der Zeitaufwand für die Einreichung von Steuererklärungen um etwa 95 % reduziert wurden.

durch "Avalara Managed Returns", wodurch 570 Arbeitsstunden eingespart und der Zeitaufwand für die Einreichung von Steuererklärungen um etwa 95 % reduziert wurden. 53.000 US-Dollar Einsparungen durch Avalara VAT Reporting, was zu einer Effizienzsteigerung von 90 % bei der Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften in mehreren Rechtsgebieten führte.

durch Avalara VAT Reporting, was zu einer Effizienzsteigerung von 90 % bei der Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften in mehreren Rechtsgebieten führte. 52.000 US-Dollar Einsparungen durch eine verbesserte Vorbereitung auf Steuerprüfungen und vermiedene Strafen, einschließlich einer Effizienzsteigerung von 90 % bei der Prüfungsvorbereitung und einer Zeitersparnis von rund 36 Stunden pro Prüfung.

durch eine verbesserte Vorbereitung auf Steuerprüfungen und vermiedene Strafen, einschließlich einer Effizienzsteigerung von 90 % bei der Prüfungsvorbereitung und einer Zeitersparnis von rund 36 Stunden pro Prüfung. 38.000 US-Dollar Einsparungen durch die Teilnahme am Streamlined Sales Tax (SST)-Programm unter Einsatz von Avalara.

durch die Teilnahme am Streamlined Sales Tax (SST)-Programm unter Einsatz von Avalara. 35.000 US-Dollar an Personalkosteneinsparungen durch "Avalara Tax Research", eine Effizienzsteigerung von 90 %, die etwa 18 Stunden pro Monat einsparte. Neben den quantifizierten Einsparungen hoben die befragten Entscheidungsträger erhebliche nicht quantifizierbare Vorteile hervor, darunter mehr Sicherheit für die Führungskräfte, operative Widerstandsfähigkeit und nahtlose Skalierbarkeit ohne Belastung für die Organisation. Melden Sie sich anr , um am 7. Oktober gemeinsam mit Avalara und Forrester zu erfahren, wie Unternehmen mit Avalara einen ROI von 322 % erzielen. In diesem Webinar werden die Ergebnisse der "Total Economic Impact"-Studie sowie die messbaren geschäftlichen Vorteile einer Modernisierung der Steuer-Compliance beleuchtet. Informationen zu Avalara

Avalara ist die agentenbasierte KI-Plattform für globale Steuern und Compliance. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat Avalara eine der umfangreichsten Sammlungen an Steuerinhalten und -integrationen der Branche aufgebaut, verarbeitet jährlich mehr als 54 Milliarden Transaktionen und unterstützt Millionen von Unternehmen weltweit. Die speziell entwickelten KI-Agenten des Unternehmens automatisieren die durchgängige Einhaltung von Vorschriften mit höherer Präzision - von der Steuerberechnung und Steuererklärung bis hin zur Verwaltung von Freistellungsbescheinigungen und darüber hinaus. Weitere Informationen finden Sie unter Avalara.com . Diese Studie wurde von Avalara in Auftrag gegeben und von Forrester Consulting durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den gesammelten Erfahrungen der befragten Kunden und einer fiktiven Organisation. Forrester trifft keine Annahmen hinsichtlich des potenziellen ROI, den andere Unternehmen erzielen werden. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/unternehmen-erzielten-laut-einer-neuen-total-economic-impact-studie-mit-avalara-eine-kapitalrendite-von-322--302873217.html



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