2026 ist ein sehr spannendes Börsenjahr. Die Euphorie im Bereich Künstliche Intelligenz überstrahlt mittlerweile die Tatsache, dass man im März zu Beginn der Iran-Krise binnen kürzester Zeit im Portfolio ganz schön verlieren konnte. Die Rückschläge besonders bei Technologietiteln waren teuer und wer sogar mit Hebel unterwegs, seinen Einsatz also mit einem Faktor versehen und so höheres Risiko eingegangen war, zahlte womöglich Lehrgeld. Genauso schnell wie es abwärtsging, folgte aber auch die Korrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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