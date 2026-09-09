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Pyrum präsentiert neuen Markenauftritt



09.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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Pyrum präsentiert neuen Markenauftritt Neuer Claim "Rethink Resources" unterstreicht die strategische Weiterentwicklung von Pyrum

Neues Corporate Design und neue Website stärken die internationale Markenpräsenz

Neue Bild- und Formsprache schafft einen modernen und klaren Markenauftritt Dillingen/Saar, 9. September 2026 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", ISIN DE000A2G8ZX8) präsentiert ihren neuen Markenauftritt. Mit einem neuen Logo, einem weiterentwickelten Corporate Design und einer vollständig überarbeiteten Website macht Pyrum nacht außen sichtbar, wie sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren entwickelt hat: Technologisch, unternemerisch und international. Im Mittelpunkt des neuen Auftritts steht der Claim "Rethink Resources". Er bringt die weiterentwickelte Perspektive von Pyrum zum Ausdruck: Ressourcen neu denken und Abfälle als wertvolle Rohstoffquelle verstehen. Denn Pyrum versteht sich längst nicht mehr nur als ein Reifenrecycler. Als Technologieunternehmen ermöglicht Pyrum mit seiner proprietären Thermolysetechnologie, wertvolle Rohstoffe aus Abfällen zurückzugewinnen und wieder in den Kreislauf zu bringen. Der neue Markenauftritt macht diesen Anspruch sichtbar und schafft zugleich eine klare und einheitliche Identität, die das weitere internationale Wachstum und die Skalierung der Pyrum-Technologie unterstützt. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Pyrum hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. Mit unserem neuen Markenauftritt möchten wir diese Entwicklung auch nach außen sichtbar machen. Unser neuer Markenauftritt ist dabei kein Bruch mit unserer bisherigen Identität, sondern der nächste konsequente Schritt. 'Rethink Resources' beschreibt sehr gut, was uns antreibt: Ressourcen neu zu denken, mit unserer Technologie neue Rohstoffquellen zu erschließen und damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Rohstoffunabhängigkeit zu leisten. Pyrum soll eine der ersten Marken sein, an welche man denkt, wenn es um Ressourcenresilienz geht." Auch visuell schlägt Pyrum ein neues Kapitel auf: Eine moderne Bildwelt, eine klare Formsprache und ein frisches Design sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert und einen zeitgemäßen internationalen Auftritt. Die neue Website führt diese Elemente zusammen und macht die Technologie, Vision und Entwicklung von Pyrum noch klarer erlebbar. Die neue Corporate Identity wird schrittweise in den Unternehmensalltag und die verschiedenen Kommunikationsmittel integriert. Bestehende Materialien werden dabei im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen nicht vorzeitig ersetzt, sondern im Rahmen regulärer Erneuerungen durch Materialien im neuen Corporate Design abgelöst. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG revolutioniert seit 2008 den Recyclingmarkt für Altreifen. Das Unternehmen hat eine innovative, proprietäre Thermolysetechnologie entwickelt, mit der Altreifen und bestimmte Kunststoffe nahezu emissionsfrei recycelt werden können. Im Prozess entstehen hochwertige Produkte wie Pyrolyseöl TTO und recovered Carbon Black TTB, die von namhaften Industriepartnern - u. a. aus der Chemie und Reifenindustrie - zur Herstellung neuer Produkte eingesetzt werden. Damit schließt Pyrum den Materialkreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Einklang mit den Klimazielen. Renommierte Zertifizierungen wie die REACH Registrierung für das Pyrolyseöl sowie ISCC PLUS-Zertifizierung für beide Produkte bestätigen die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte und Prozesse. Weitere Informationen unter www.pyrum.net . Kontakt iron AG

Frederic Hilke, Jonas Schneider

Tel: +49 221 9140 9737

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



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