Mehr als 10.000 verbindliche Bestellungen innerhalb von vier Minuten: Der Verkaufsstart der neuen SkyNomad-SUVs klingt zunächst nach einem Erfolg. Trotzdem geriet die Xiaomi-Aktie unter Druck und notiert inzwischen bei rund 26,50 HK$. Der Grund liegt weniger in der Nachfrage als in einer äußerst anspruchsvollen Rechnung: Xiaomi fehlen noch über 300.000 Auslieferungen, um sein Jahresziel zu erreichen. Plötzlich wären 75.900 Autos pro Monat nötig Xiaomi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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