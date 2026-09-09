Folgendes Andienungsrecht hat am 10.09.2026 den letzten Handelstag:
The following tender right will have its last trading day on 10.09.2026:
ISIN Mnemonic Longname Product Assignment Group
DE000A41YH53 NOEA NORMA Group SE Andienungsrecht SDX1
Bitte beachten Sie, dass alle offenen Orders in dem o.g. Instrument heute nach dem Posttrading geloescht werden.
Please note that all open orders will be deleted today, after the post trading period
The following tender right will have its last trading day on 10.09.2026:
ISIN Mnemonic Longname Product Assignment Group
DE000A41YH53 NOEA NORMA Group SE Andienungsrecht SDX1
Bitte beachten Sie, dass alle offenen Orders in dem o.g. Instrument heute nach dem Posttrading geloescht werden.
Please note that all open orders will be deleted today, after the post trading period
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