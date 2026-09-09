EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HUGO BOSS AG
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09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUGO BOSS AG
|Holy-Allee 3
|72555 Metzingen
|Deutschland
|Internet:
|www.hugoboss.com
|LEI Code:
|529900LFVU534EBRXD13
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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