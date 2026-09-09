FinXP, ein Vollmitglied von Mastercard, bündelt seine Emissionskompetenzen mit der KI-basierten Emittenten-Verarbeitungsplattform von Thredd, um skalierbare Debitkartenprogramme in ganz Europa und auf zukünftigen Wachstumsmärkten zu unterstützen.

FinXP, ein europäischer Anbieter von Zahlungsinfrastruktur, ist eine Partnerschaft mit Thredd eingegangen, der AI-first-Plattform für die Abwicklung von Kartenausgaben, um die Fähigkeiten von FinXP im Bereich der Kartenausgabe zu stärken und die nächste Phase seines Embedded-Finance-Angebots zu unterstützen.

Die Partnerschaft mit Thredd wird es FinXP ermöglichen, seine Debitkartenprogramme mit einer modernen Infrastruktur für die Kartenausgabe und -abwicklung zu erweitern, die Tokenisierung, Kartenausstellung, Risiko- und Betrugsprävention, Kartenkontrollen sowie automatisierte Backoffice-Abläufe unterstützt. FinXP behält die Kontrolle über seinen eigenen Ledger und seine Programmstrategie, während Thredd die Programminfrastruktur bereitstellt, die für eine sichere, skalierbare und flexible überregionale Kartenausgabe erforderlich ist.

FinXP gibt seit fünf Jahren Karten aus und unterstützt Unternehmen bereits bei der Kontoführung, bei Zahlungen, beim Inkasso, bei Auszahlungen, bei der Kartenausgabe sowie mit Embedded-Finance-Lösungen. Die Partnerschaft mit Thredd ist ein weiterer Schritt im Rahmen der Strategie von FinXP, skalierbare, multiregionale Zahlungsinfrastrukturen für Fintech-Unternehmen, Plattformen und Unternehmen bereitzustellen, die in regulierten und unterversorgten Sektoren tätig sind.

Diese strategische Partnerschaft wird es FinXP zudem ermöglichen, als europäischer BIN-Sponsor für den weltweiten Kundenstamm von Thredd zu fungieren ganz im Sinne der übergeordneten Strategie von Thredd, Kunden in zahlreichen Regionen über ein partnergeführtes Ausgabe-Ökosystem zu unterstützen.

"Die Kartenausgabe ist ein wichtiger Bestandteil der breit angelegten Embedded-Finance-Strategie von FinXP", sagte Jens Podewski, Mitbegründer und CEO von FinXP. "Als Vollmitglied von Mastercard verfügen wir bereits über die notwendigen Strukturen für die Kartenausgabe. Diese neue Partnerschaft verschafft uns die erforderliche Verarbeitungsinfrastruktur und operative Unterstützung, um unsere Fähigkeiten weiter auszubauen, komplexere Anwendungsfälle zu bewältigen und mit größerer Zuversicht in neue Märkte zu expandieren."

FinXP entschied sich nach einem gründlichen Auswahlverfahren für Thredd und nannte als entscheidende Gründe die Reaktionsschnelligkeit, die technische Kompetenz und die Bereitschaft von Thredd, eine Lösung zu entwickeln, die auf das Betriebsmodell von FinXP abgestimmt ist.

"Zahlungsdienstleister suchen heute nach Partnern, die schnell handeln können, ohne dabei Kompromisse bei der Kontrolle, der Einhaltung von Vorschriften oder der Anpassungsmöglichkeiten zu machen", fügte Jim McCarthy, CEO von Thredd, hinzu. "Genau darauf konzentriert sich Thredd: regulierten Instituten und Fintech-Unternehmen dabei zu helfen, differenzierte Zahlungsprodukte auf den Markt zu bringen mit der Infrastruktur, den Kontrollmechanismen und der Unterstützung, die für eine Skalierung erforderlich sind."

Die Ankündigung erfolgt im Vorfeld der Money20/20 in Las Vegas, wo sowohl Thredd als auch FinXP mit Fintech-Unternehmen, Banken und Plattformen in Kontakt treten werden, die sich mit Embedded Finance, Kartenausgabe und internationaler Zahlungsinfrastruktur befassen.

Über FinXP

FinXP ist ein europäischer Anbieter von Zahlungsinfrastrukturen, der 2014 gegründet wurde und von der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde (Malta Financial Services Authority) als E-Geld-Institut zugelassen ist. Das Unternehmen ist Vollmitglied von Mastercard und bietet direkten SEPA-Zugang, wodurch zuverlässige Zahlungen in Euro ermöglicht werden. FinXP bietet Unternehmen mit internationalem Zahlungsbedarf spezielle IBAN-Konten, SEPA- und SEPA-Sofortzahlungen, SEPA-Lastschriften, weltweite Auszahlungen, Kartenausgabe sowie Embedded-Finance-Lösungen. Seine API-first-Infrastruktur unterstützt Unternehmen, die flexible, regulierte Zahlungsfunktionen benötigen, insbesondere in Branchen, die von traditionellen Finanzinstituten nur unzureichend betreut werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.finxp.com.

Über Thredd

Thredd ist die bewährte KI-gestützte und Cloud-fähige Issuer-Processing-Plattform, die die nächste Generation globaler Zahlungen vorantreibt. Über eine einzige API und eine zentrale Plattform stellt Thredd mehr als 100 Fintech-Unternehmen, Digitalbanken und Anbietern von Embedded Finance in über 50 Ländern Funktionen für Debit- und Kreditkarten, digitale Geldbörsen sowie Ledger-Lösungen zur Verfügung und wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen ab. Mit einer globalen Präsenz, lokaler Expertise und in jede Ebene seiner Plattform integrierter KI wurde Thredd speziell für Schnelligkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Markteintritt, Kundenerlebnis, Sicherheit, regulatorische Stringenz und operative Resilienz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.thredd.ai.

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