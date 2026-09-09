Köln (ots) -Es ist offiziell: Subway hat sich den Guinness-Weltrekord für die "Largest Inflatable Sculpture of a Potato" gesichert. Heute wurde die 9,5 Meter lange, 6,6 Meter breite und 4,9 Meter hohe Installation im Kölner MediaPark unter Aufsicht von Guinness-World-Records-Schiedsrichterin Lena Kuhlmann vermessen und zertifiziert - eine Kartoffel dieser Dimension hat es weltweit noch nie gegeben. Damit setzt die Sandwich-Kette ein Zeichen: Denn bei Subway kommen jetzt auch Kartoffel-Fans voll auf ihre Kosten. Ab sofort steht die Baked Potato auf dem Menü. Bis zum 13. September bleibt die Rekord-Kartoffel im MediaPark stehen - zusammen mit einem Foodtruck, der das neue Produkt kostenlos an Besucher:innen verteilt.- Weltrekord bestätigt: Offizielle Guinness-Zertifizierung in der Kategorie "Largest Inflatable Sculpture of a Potato" seit 8. September für Subway- Riesen-Kartoffel im MediaPark: 9,5 Meter lang, 6,6 Meter breit, 4,9 Meter hoch, begehbar - mit Foodtruck, der kostenlos Baked Potatoes verteilt- Timing: Noch bis 13. September 2026 live zu erlebenRein in die Weltrekord-Kartoffel und den neuen Snack entdeckenDie Maße stehen fest, die Urkunde ist da! Niemand hat jemals eine größere Kartoffel gebaut. Und das Beste: Man kann sie noch bis zum 13. September besuchen. Die Kartoffel wird von außen angeleuchtet und trägt das charakteristische Subway-Design. Besucher:innen können sich am angrenzenden Foodtruck kostenlos, frische Baked Potatoes abholen. Die gibt's jetzt ganz neu im Subway-Sortiment in Deutschland. Mit Sauce- und Topping-Station können Gäste ihre Kartoffel nach Geschmack zusammenstellen.Mehr als Sandwiches: Subway macht den nächsten Move"Wir haben es tatsächlich geschafft - der Weltrekord gehört uns! Subway steht für frische Sandwiches und Cookies - das weiß jeder. Aber eine Kartoffel? Das ist neu. Und genau deshalb musste es die größte Kartoffel der Welt sein. Wir wollen zeigen, dass unsere Baked Potato genauso viel Geschmack und Qualität bieten, wie alles andere, wofür wir bekannt sind. Dass wir jetzt offiziell im Guinness-Buch stehen, macht uns unglaublich stolz. Der Weltrekord ist unser Statement: Subway kann jetzt auch Kartoffel - und zwar richtig", sagt Jack Rodríguez, Head of Marketing and Culinary Germany & Austria bei Subway.Nicht in Köln? Die Weltrekord-Kartoffel kommt aufs HandyKeine Chance, selbst vorbeizuschauen? Kein Problem. Die beiden Lifestyle-Creator @soniasofianidou und @kilotresette, sind bei der Aktion vor Ort und zeigen online, wie man sich durch die größte Kartoffel der Welt snackt.Noch bis Sonntag: Weltrekord zum AnfassenDer Rekord steht, die Kartoffel auch - noch bis zum 13. September im MediaPark Köln. Täglich können sich Besucher:innen die größte Kartoffel der Welt anschauen und sich kostenlos eine frische Baked Potato abholen. Wer also schon immer mal vor einem Guinness-Weltrekord stehen wollte: Das ist die Gelegenheit.Weitere Informationen lassen wir Ihnen auf Anfrage gerne zukommen.Über Subway RestaurantsAls eine der größten Schnellrestaurant-Marken der Welt serviert Subway Millionen von Gästen in mehr als 100 Ländern in über 37.000 Restaurants täglich frisch zubereitete Sandwiches, Wraps, Salate und Bowls. Die Subway-Restaurants werden von Subway-Franchisenehmern betrieben - einem Netzwerk von mehr als 20.000 engagierten Unternehmern und Kleinunternehmern, die sich dafür einsetzen, den Gästen in ihren lokalen Gemeinschaften das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Mehr Infos unter: www.subway.com.Subway ist ein eingetragenes Warenzeichen der Subway IP LLC. © 2023 Subway IP LLCPressekontakt:segmenta communications GmbHVanessa FröhlichNeumühlen 122763 HamburgE-Mail: subway@segmenta.deOriginal-Content von: Subway, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181041/6348307