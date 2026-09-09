Unterföhring (ots) -
9. September 2026. Herzlichen Glückwunsch! Zum Jubiläum wird "TV total" am Dienstagabend Marktführer in der Prime Time. Glänzende 13,4 Prozent (Overnight-Quote) in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen Sebastian Pufpaffs 200. Folge auf ProSieben.
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 09.09.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Katrin Dietz
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154
email: katrin.dietz@seven.one
Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email: nadine.vaders@seven.one
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6348304
9. September 2026. Herzlichen Glückwunsch! Zum Jubiläum wird "TV total" am Dienstagabend Marktführer in der Prime Time. Glänzende 13,4 Prozent (Overnight-Quote) in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen Sebastian Pufpaffs 200. Folge auf ProSieben.
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