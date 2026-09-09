Erst im Mai [HIER klicken] hatten wir große Hoffnung, dass die Hornbach-Aktie im Bereich der 80-Euro-Marke einen Boden finden wird. Tatsächlich hat es einige Monate gedauert, ehe diese Bodenbildung abgeschlossen worden war, mit Zwischentiefs im Bereich von 75,00 Euro. Nun sorgten aber überzeugende Quartalszahlen dafür, dass die Baumarkt-Aktie sogar nach oben ausbrechen konnte. Verantwortlich dafür war ein Plus beim Nettoumsatz von 7,3 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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