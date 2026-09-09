Mehrere Tausend Euro für ein neues E-Bike? Das ist vielen zu teuer. Der Blick fällt deshalb immer öfter auf professionell aufbereitete Gebrauchträder. Worauf sollten Käuferinnen und Käufer da achten? Ein gebrauchtes Bike, quasi wie neu, aber viel günstiger, inklusive Garantie. Klingt nach einem zu guten Deal, um wahr zu sein, ist aber längst Realität: Sogenannte Refurbished-Bikes werden von spezialisierten Anbietern technisch geprüft, gereinigt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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