GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
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Medienmitteilung
Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich realisiert im Ausbildungszentrum Andelfingen bis Mitte 2027 neue Übungsanlagen: eine Ausbildungshalle mit Brandkeller und eine Hochhaussimulationsanlage. An der Aufrichte gestern betonten Regierungsrat Mario Fehr, Verwaltungsratspräsident der GVZ, und Lars Mülli, Direktor der GVZ, die Bedeutung der vielseitig nutzbaren Anlagen für den Zürcher Bevölkerungsschutz.
Die neuen Anlagen im Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA) ermöglichen Ausbildungen und Trainings unter realitätsnahen Bedingungen für Bauschaffende, Brandschutzbeauftragte, Feuerwehren oder GVZ-Schätzerinnen und -Schätzer. Sicherheitsdirektor Mario Fehr betonte vor den rund 100 Teilnehmenden der Aufrichte den Mehrwert der Anlagen: «Die neuen Trainingshäuser sind eine Investition in den Bevölkerungsschutz.» So bietet das neue siebenstöckige Gebäude mit zwei Untergeschossen die komplette brandschutztechnische Einrichtung, die gängige Hochhäuser aufweisen, etwa einen brandfallgesteuerten Feuerwehrlift, eine Rauchschutzdruckanlage sowie eine Sprinkler- und Brandmeldeanlage. Die Ausbildungshalle bietet Feuerwehren einen witterungsgeschützten Übungsraum. Im darunterliegenden Brandkeller können sie in einem sicheren Umfeld Angriffs- und Löschtaktiken bei mehrgeschossigen Kellerbränden trainieren. Nach seinem Dank an die Projektverantwortlichen und am Bau Beteiligten sagte GVZ-Direktor Lars Mülli: «Unsere Ausbildungen müssen heutigen wie zukünftigen Anforderungen entsprechen. Wir verbinden hier Bewährtes mit Innovation.»
Die Nachhaltigkeit im Blick
Auf lange Sicht geplant
Link zur Medienmitteilung und zum Faktenblatt des Bauprojekts.
Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert alle Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 145 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.
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2396566 09.09.2026 CET/CEST