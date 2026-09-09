Mitteilung der Wi IPP GmbH & Co. KG: Rund ein Drittel des maximalen Emissionsvolumens von 1,5 Millionen Euro nach einer Woche gezeichnet Eine Woche nach dem Start des Crowdinvestings auf der Plattform WIWIN haben Anlegerinnen und Anleger bereits fast 500.000 Euro in die Anleihe Windpark Dannstadt Repowering der Betreibergesellschaft Wi IPP aus Mainz investiert. Bei einem maximalen Emissionsvolumen von 1,5 Millionen Euro entspricht dies einem Drittel des möglichen Platzierungsvolumens.Die Anleihe bietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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