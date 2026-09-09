Jede verpasste Nachricht ist ein verlorener Abschluss. Deshalb nutzen tausende Versicherungsvermittler Superchat, um WhatsApp-Anfragen und Anrufe von einem KI-Agenten vorqualifizieren zu lassen. Sechs Prozesse, die sich schnell aufsetzen lassen. Es ist Dienstagvormittag und Sie beraten einen Kunden. Gleichzeitig versucht ein Interessent, Sie zu erreichen. Er entscheidet diese Woche über seine Krankenversicherung und spricht auf die Mailbox.WhatsApp-Nachrichten werden bis zu 90 Prozent geöffnet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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