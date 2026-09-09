Während deutsche Anleger ihr Wertpapierdepot wie Profis diversifizieren, gehen sie beim Immobilienvermögen wie ihre Großeltern vor, sagt Simon Schmidt, Director beim Anbieter für US-Immobilienfonds US Treuhand. Er erläutert, warum es in der Beratung beim Thema internationale Diversifikation noch Luft nach oben gibt. Ein Wertpapierdepot, das ausschließlich auf deutsche Aktien setzt, entspricht heute kaum mehr den Grundsätzen guter Vermögensberatung. Deutsche Titel stehen für nur rund 2% der weltweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact