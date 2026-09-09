Olten (ots) -Ohne grosse Investitionen in die Weiterbildung verstärkt der KI-Wandel die Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt. Innovative Lösungen sind nötig, um Mitarbeitende im grossen Massstab weiterzubilden und dabei ihre unterschiedlichen Vorkenntnisse zu berücksichtigen.Angestellte Schweiz startet gemeinsam mit Kuble - House of Intelligence ein Pilotprojekt für personalisiertes Lernen mit KI. Neu ist die Lernmethodik: Eine persönliche KI-Lernbegleitung passt Erklärungen, Beispiele und Übungen an jede einzelne Person an - in ihrem Tempo und mit Bezug zu ihrem Arbeitsalltag.Dringender HandlungsbedarfEine Analyse des Thinktanks einstAIn hat im Juni gezeigt, dass fast 850'000 Arbeitsplätze in der Schweiz stark von künstlicher Intelligenz betroffen sind. Diese Entwicklung betrifft zahlreiche Branchen und verändert bereits heute die Kompetenzen, die der Arbeitsalltag verlangt.Trotzdem klafft weiterhin eine grosse Lücke zwischen Erwartung und Realität: Nur 22 % der Mitarbeitenden fühlen sich im Umgang mit KI sicher. Gleichzeitig ist die grosse Mehrheit der Führungspersonen überzeugt, dass ihre Mitarbeitenden bereits über die nötigen Kenntnisse verfügen. Diese unterschiedliche Wahrnehmung zeigt: Es braucht dringend Information, Weiterbildung und Begleitung.Sehr unterschiedliche VorkenntnisseIn Unternehmen, die den Einsatz von KI weder geregelt noch ihre Mitarbeitenden geschult haben, besteht das Risiko, dass Mitarbeitende KI im Verborgenen nutzen. Fachleute sprechen dann von "Schatten-KI".Das kann neben Problemen beim Datenschutz auch Ungleichheiten bei Tempo und Effizienz in der Aufgabenerledigung schaffen. Mitarbeitende greifen dabei oft auf Tools zurück, die sie privat nutzen. Ihr Wissen und ihr Bewusstsein für Risiken können sich von Person zu Person stark unterscheiden.Eine innovative und anpassbare LösungKI bietet nicht nur Herausforderungen und Risiken, sondern auch Chancen. Darauf bauen Angestellte Schweiz und Kuble - House of Intelligence mit dem neuen Programm, indem sie die Vorteile von KI zur Weiterbildung über KI nutzen.Die zentrale Innovation des KI-Trails liegt in seiner Lernmethodik: Jede Person durchläuft das Programm auf ihrer eigenen Lernkurve, begleitet von einem persönlichen KI-Coach. Die Personalisierung betrifft nicht nur die Auswahl der Inhalte, sondern den gesamten Lernprozess."Wir wollen unseren Mitgliedern etwas geben, das es so noch nicht gibt. Mit dem KI-Trail vermitteln wir nicht nur KI-Wissen, sondern ermöglichen unseren Mitgliedern, die Technologie direkt und selbstbestimmt für ihre berufliche Entwicklung zu nutzen", sagt Pierre Derivaz, Geschäftsführer von Angestellte Schweiz.Der persönliche Austausch bleibt wichtigDer KI-Trail besteht aus fünf Modulen und verbindet Online-Kurse mit Live-Unterricht. Die KI unterstützt laufend und genau dann, wenn Fragen entstehen. Aber auch Fachpersonen helfen mit, Erfahrungen einzuordnen, geben Orientierung und fördern das gemeinsame Lernen.Ein Pilotprojekt mit 25 Teilnehmenden hat am 7. September 2026 gestartet. Es setzt sich aus Menschen mit unterschiedlichen Funktionen, beruflichen Hintergründen und Erfahrungsstufen zusammen.Der sichere, produktive Umgang mit KI wird zur Grundkompetenz im Arbeitsleben, für Fachkräfte in allen Funktionen und Branchen, nicht nur für Spezialist*innen.Weitere Informationen: ki-trail.chÜber Angestellte SchweizDie Arbeitnehmenden-Organisation Angestellte Schweiz vertritt die Interessen der Arbeitnehmenden in der Politik und in den Unternehmen. Sie ist seit über 100 Jahren die Stimme der Angestellten aus dem Mittelstand. Der Verband setzt sich für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein. Er arbeitet sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Seinen Mitgliedern bietet er ein umfassendes, auf persönliche Bedürfnisse angepasstes Angebot an: Sie profitieren von Weiterbildungen, Beratungen, Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen jedes Einzelnen.Pressekontakt:Laure FaselKommunikationlaure.fasel@angestellte.ch, +41 44 360 11 28Olha GneupelWeiterbildung und Firmenseminareolha.gneupel@angestellte.ch | +41 44 360 11 22Original-Content von: Angestellte Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006251/100942105