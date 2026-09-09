In Europa steigen die Neuzulassungen wieder, noch eindrucksvoller ist aber das Bild in Nordamerika. Viele Speditionen hatten Investitionen wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit und der US-Zollpolitik aufgeschoben. Inzwischen sind die Flotten älter geworden, der Ersatzbedarf lässt sich nicht unbegrenzt verschieben. Entsprechend schnellen die Auftragseingänge nach oben. Das ist allerdings kein neuer Superzyklus.



Ein wesentlicher Teil der Nachfrage beruht auf Ersatzinvestitionen und vorgezogenen Bestellungen. Nach der gegenwärtigen Belebung können also wieder schwächere Jahre folgen. Gleichzeitig eröffnet die Elektrifizierung der schweren Nutzfahrzeuge eine zusätzliche Wachstumschance. Noch liegt der Anteil batterieelektrischer Lkw in Europa im einstelligen Prozentbereich, doch der Markt wächst schnell. Genau diese Kombination aus zyklischer Erholung und strukturellem Wandel macht die Branche derzeit interessant. Drei Aktien kommen dafür infrage, allerdings nicht gleichermaßen. Alle drei Aktien gibt es bei uns i der Termin-Börse daily ( Klick Hier ). Wenn Sie solche Analysen und Empfehlungen täglich wollen, dann ist die Termin-Börse genau das richtige für Sie, probieren Sie es aus!





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