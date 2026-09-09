Stuttgart (ots) -- Gemeinsam bilden DYMATRIX und FELD M eine führende Allianz mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Data, Analytics und AI.- Mit rund 60 Expert:innen an den Standorten München, Berlin, Hamburg, Warschau und Basel bringt FELD M ein europaweites Beratungsnetzwerk in die Partnerschaft ein.- Die Allianz richtet sich insbesondere an Branchen wie Handel & E-Commerce, Banken & Versicherungen, Medien und Industrie.DYMATRIX, einer der führenden deutschen Lösungsanbieter für datengetriebene Customer Experience, treibt den strategischen Ausbau seines Partnernetzwerks weiter voran und verkündet mit FELD M - The Data Collective einen hoch spezialisierten neuen Solution Partner. FELD M ist seit 2002 Beratungs- und Implementierungsexperte für Daten-, Analytics- und AI-Projekte mit Hauptsitz in München und weiteren Standorten in Berlin, Hamburg, Warschau und Basel.Gebündelte Stärken für komplexe DatenlandschaftenMit seiner umfänglichen Customer Experience Platform liefert DYMATRIX das technologische Fundament, um Kundendaten in Echtzeit zu aktivieren und hochpersonalisierte Omnichannel-Kampagnen zu orchestrieren. Viele Unternehmen stehen jedoch vor der Herausforderung, dass ihre bestehenden, historisch gewachsenen Datenarchitekturen komplex sind. Genau für diese Szenarien erweitert DYMATRIX nun sein Partnerökosystem, um erfahrene Kapazitäten in diesem Umfeld anzubieten: Kunden können die umfassende Beratungskompetenz von FELD M hinzuziehen - von der Definition und Bewertung relevanter Anwendungsfälle über die Integration bestehender Datenquellen bis zur Umsetzung von Marketing-Automation- und Personalisierungs-Use-Cases.Branchenexpertise und End-to-End-BegleitungFELD M agiert seit über 20 Jahren als Beratungs- und Implementierungspartner und bringt ein interdisziplinäres Team von rund 60 Expertinnen und Experten in die Zusammenarbeit ein. Die Partnerschaft richtet sich gezielt an datengetriebene Marketing- und CRM-Teams in Konzernen sowie im gehobenen Mittelstand. Besonders Unternehmen aus datenintensiven Branchen wie Handel & E-Commerce, Banken & Versicherungen, Medien und Industrie profitieren von der branchenspezifischen Best-Practice-Erfahrung beider Partner."Der Ausbau unseres Partnerökosystems zielt darauf ab, unseren Kunden erstklassige Technologie mit komplementärer Beratungskompetenz anzubieten", erklärt Thomas Dold, Geschäftsführer von DYMATRIX. "FELD M versteht es, unseren gemeinsamen Kunden aufzuzeigen, welches Potenzial in ihren Daten steckt und wie sie dieses mit unserer Plattform voll ausschöpfen.""Mit DYMATRIX verbinden wir eine leistungsfähige Customer Experience Platform mit unserer Erfahrung in Data & Analytics. So schaffen wir gemeinsam die Grundlage dafür, Kundendaten gezielt zu nutzen, relevante Customer Experiences zu gestalten und ihren Beitrag zum Geschäftserfolg messbar zu machen", so Lutz Wiechert, Geschäftsführer, FELD M.Über DYMATRIXDie DYMATRIX-Gruppe mit Hauptsitz in Stuttgart und weiteren Standorten in Karlsruhe, Köln, Hamburg, München und Berlin ist seit über 25 Jahren führender Anbieter einer daten- und KI-getriebenen Customer Experience Platform. Rund 200 Mitarbeitende unterstützen über 600 Kunden entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses - von der ersten strategischen Ausrichtung über die technische Umsetzung bis hin zur operativen Nutzung und kontinuierlichen Weiterentwicklung. Kern der Plattform sind die Real-Time Data Platform für die Verarbeitung von Kundendaten in Echtzeit, Automated Decision AI für automatisierte, KI-gestützte Entscheidungslogiken sowie Cross-Channel Personalization für personalisierte Omnichannel-Kommunikation - zur richtigen Zeit, über den richtigen Kanal und mit der richtigen Botschaft.Weitere Informationen unter www.dymatrix.de.Über FELD M:FELD M schafft Mehrwert aus Daten, Analysen und dem Einsatz von KI. Seit 2002 beraten wir Kundinnen aller Branchen bei Digital- und Datenstrategie, Web- und Data Analytics, CRO, Datenschutz sowie der Entwicklung von Datenprodukten - inklusive Data Engineering, Data Science und BI. Als "The Data Collective" setzen wir auf nutzerinnenzentrierte Zusammenarbeit und hohe Qualität. Wir sind in München dahoam, mit Büros in Berlin, Hamburg, Warschau und Basel und Mitarbeitenden aus über 25 Nationen.Weitere Informationen unter www.feld-m.de.Pressekontakt:Tonka CommunicationsAndreas Oertel | andreas.oertel@tonka-pr.com | +49 30 403668115Lisa Hagenah | lisa.hagenah@tonka-pr.com | +49 (30) 403668105DYMATRIXCaroline Nguyen | c.nguyen@dymatrix.de | +49 711 22 00 788 47Original-Content von: DYMATRIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180620/6348344