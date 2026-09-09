Frankfurt am Main/München (ots) -Das F.A.Z. Institut und die QuantiQuest Research & Consulting GmbH veröffentlichen im zweiten Jahr in Folge die Studie "TOP Anwalt". In zwei Sonderveröffentlichungen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung werden Deutschlands herausragende Anwälte ausgezeichnet.Die Veröffentlichung der TOP Anwälte 2027 bietet Mandanten Orientierung in einem komplexen Rechtsberatungsmarkt und macht exzellente juristische Expertise sichtbar. Grundlage der Auszeichnung ist eine umfassende, von QuantiQuest durchgeführte Analyse. Das F.A.Z. Institut verleiht auf dieser Basis das Siegel "TOP Anwalt 2027" an führende Anwälte in ausgewählten Rechtsgebieten.Die Studie stieß auch in diesem Jahr auf hohe Resonanz in der Anwaltschaft. Zahlreiche Anwälte beteiligten sich an der Befragung. Viele der Ausgezeichneten setzen das Siegel inzwischen ein, um ihre Qualifikation nach außen sichtbar zu machen und sich im Wettbewerb von anderen Kanzleien und Anwälten abzuheben."Das Siegel 'TOP Anwalt 2027' bietet Mandanten eine belastbare Entscheidungshilfe bei der Suche nach qualifizierter rechtlicher Beratung", erklärt Gregor Vischer, Geschäftsführer des F.A.Z. Instituts. "Die breite Beteiligung an der Erhebung, das positive Feedback und die zunehmende Verwendung des Siegels vieler Anwälte unterstreichen zudem die Bedeutung der Studie innerhalb der Branche.""Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder exzellente Anwälte auf Grundlage einer fundierten Untersuchung auszuzeichnen", sagt Dr. Volker Bernhardt, Geschäftsführer von QuantiQuest. "Die Ergebnisse beruhen auf einer methodisch umfassenden Analyse, die unter anderem Peer-Empfehlungen, Mandantenurteile und Selbstauskünfte berücksichtigt. Dadurch entsteht ein differenziertes Bild der anwaltlichen Expertise in den untersuchten Rechtsgebieten."Die Ergebnisse der aktuellen Erhebung werden am 9. September 2026 für den Bereich der Privatanwälte und am 16. September 2026 für Wirtschaftsanwälte in der F.A.Z. sowie online unter topanwalt.faz.net veröffentlicht.Über das F.A.Z. InstitutAls Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z. Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Analysen und Informationen.Über QuantiQuest Research & Consulting GmbHDie QuantiQuest Research & Consulting GmbH ist ein auf datenbasierte Markt- und Reputationsanalysen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in München. Sie unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, fundierte Entscheidungen auf Basis wissenschaftlich belastbarer Daten zu treffen.Pressekontakt:F.A.Z. Institut GmbH - Luise Volk, l.volk@faz-institut.deQuantiQuest Research & Consulting GmbH - Lasse Martinsen, martinsen@quantiquest.deOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66365/6348343