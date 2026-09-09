München (ots) -- Neues Dating-Format setzt auf anonyme Begegnungen und tabulose Blind-Dates- Im "Maison Tabou" lassen Singles Alltag und Identität vor der Tür und begeben sich auf lustvolle Abenteuer- "Maison Tabou" ab dem 30. September um 23:35 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Was passiert, wenn beim ersten Date nicht Job, Wohnort oder Alter zählen, sondern körperliche Anziehung, sexuelle Fantasien und das eigene Bauchgefühl? Im neuen Dating-Format "Maison Tabou" checken Singles in ein ganz besonderes Hotel ein, in dem Lust ausdrücklich Teil des Kennenlernens ist. Sinnliche Blind Dates, unwiderstehliche Verführung, heiße Überraschungen, leidenschaftliches Knistern und ganz viel körperliche Nähe - auf diesen fünf Säulen wurde "Maison Tabou" erbaut. Am Check-In legen die experimentierfreudigen Singles ihre eigenen Identitäten ab. Erst beim gemeinsamen Frühstück fällt die Maske: Die Gäste erfahren, wer wirklich vor ihnen sitzt - und mit wem sie zuvor auf Tuchfühlung gegangen sind. "Maison Tabou" ab dem 30. September um 23:35 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.RTLZWEI schafft in der neuen Reality-Datingshow "Maison Tabou" einen Ort für sinnliche Blind-Dates und körperliche Nähe. Im "Maison Tabou" dreht sich alles um Lust, Neugier und die Frage, wie Menschen einander begegnen, wenn sie ihre sexuellen Wünsche offen zulassen können. Die Singles treffen auf Gleichgesinnte, mit denen sie sinnliche und körperliche Erfahrungen teilen können. Kann zwischen zwei Menschen eine echte Verbindung entstehen, wenn Erwartungen und klassische Dating-Konventionen in den Hintergrund treten?Über das Geschehen wacht "Madame", die geheimnisvolle Hausherrin des "Maison Tabou". Sie kennt ihre Gäste, bereitet die Dates vor und begleitet die Begegnungen aus dem Verborgenen. Zu Gesicht bekommen werden die Singles Madame jedoch nicht. Gemeinsam mit ihrem Team schafft sie den Rahmen, in dem die Gäste einander ungezwungen kennenlernen und ihre sexuellen Wünsche ohne Tabus erkunden können.Die Singles verbindet ein gemeinsamer Wunsch: Sie suchen nicht nur nach einer aufregenden Nacht, sondern nach einem Menschen, mit dem auch außerhalb des Hotels mehr entstehen kann. Ob die intensive Nähe ohne Namen und Lebenslauf tatsächlich Bestand hat, zeigt sich am nächsten Morgen. Erst beim gemeinsamen Frühstück erfahren die Gäste, wer wirklich vor ihnen sitzt und mit wem sie auf Tuchfühlung gegangen sind.Dann entscheidet sich: War es nur eine besondere Nacht - oder checken zwei Menschen gemeinsam aus?"Maison Tabou" startet am 30. September 2026 und ist immer mittwochs um 23:35 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen. Das Format wird von UFA Show & Factual produziert.Pressefotos finden Sie hier (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/maison-tabou).Über "Maison Tabou":"Maison Tabou" ist ein einzigartiges Dating-Format, in dem Singles zunächst anonym aufeinandertreffen und sich auf lustvolle Begegnungen einlassen. Ohne Informationen zu ihrem Gegenüber stehen sexuelle Anziehung, Fantasien und gegenseitige Neugier im Mittelpunkt. Bei individuell gestalteten Dates können die Singles ihre geheimsten sexuellen Wünsche erkunden und herausfinden, ob aus prickelnder Nähe mehr entstehen kann. Erst am nächsten Morgen erfahren sie, wer wirklich hinter der nächtlichen Begegnung steckt. Dann zeigt sich, ob aus Lust und Anziehung auch Interesse am echten Menschen entstanden ist.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6348342