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|SECURITIES MARKET INFORMATION BULLETIN 09/09/2026: SAFE BULKERS, INC., ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP EQUITY UCITS
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|2.300 % in einem Jahr: Hormus macht Schifffahrtsaktien zum heißesten Trade 2026 - aber wie lange noch?
|© Foto: Christopher Tamcke - imageBROKER.comRohöltanker-Aktien führen die Rallye an, einzelne Titel stehen auf Rekord- oder Mehrjahreshochs. Doch ein Teil der Gewinne basiert schlicht auf Angst Enthaltene...
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|13.08.
|Dividendenbekanntmachungen (13.08.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 0,594 GBP 0,6956 EUR ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 0,073 GBP 0,0854 EUR AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 - 0...
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|12.08.
|SECURITIES MARKET INFORMATION BULLETIN 12/08/2026: SAFE BULKERS, INC.
|29.07.
|Safe Bulkers Q2 2026 slides: EBITDA doubles on stronger rates
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