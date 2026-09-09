EQS Stimmrechtsmitteilung: Hapag-Lloyd AG

Hapag-Lloyd AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



09.09.2026 / 09:36 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Hapag-Lloyd AG Straße, Hausnr.: Ballindamm 25 PLZ: 20095 Ort: Hamburg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): HD52L5PJVBXJUUX8I539

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Zurechnung aufgrund Testamentsvollstreckung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Thomas Stähelin Dr.

Geburtsdatum: 04.10.1947

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Kühne Maritime GmbH

CSAV Germany Container Holding GmbH

HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH



5. Datum der Schwellenberührung: 31.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 73,86 % 0,00 % 73,86 % 175760293 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000HLAG475 0 129822513 0,00 % 73,86 % Summe 129822513 73,86 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Dr. Thomas Stähelin % % % FROMER Services GmbH % % % Kühne Holding AG % % % Kühne Maritime GmbH 29,77 % % 29,77 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Aufgrund des Ablebens von Herrn Klaus-Michael Kühne am 23.08.2026 wurde die FROMER Services GmbH am 31.08.2026 als Willensvollstreckerin bestimmt, um den Nachlass zu verwalten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen.

Datum

08.09.2026





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