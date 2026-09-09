Software ist out, Business Services ist in: So lässt sich vermutlich der aktuelle Investitionsfokus von Private-Equity-Investoren in Deutschland beschreiben. Doch wie behauptet man sich als Sektorspezialist in einem Markt, in den plötzlich auch andere, zum Teil sektorfremde Investoren drängen? "Der Wettbewerb hat sich deutlich intensiviert. Auch Software-Investoren fischen mittlerweile im Business-Services-Bereich", bestätigt Stephan Förschle. Er ist Partner und Head of Business Services bei Triton - einem Investor, der seit mehr als zwei Jahrzehnten mit einem dedizierten Sektorteam in genau diesem Bereich aktiv ist. Bei FINANCE TV spricht Förschle darüber, wie Triton dem wachsenden Wettbewerbsdruck begegnet und wo der Markt Chancen bereithält. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Wie der Ansturm von Private Equity auf Business Services das Wettbewerbsumfeld verändert und wie Triton damit umgeht • Wie sich die Unternehmensbewertungen im Business-Services-Markt entwickelt haben und wo sich die Preisschere auftut • Weshalb die Unternehmenskultur bei Dienstleistungsunternehmen ein entscheidender Faktor ist • Wie die Value-Creation-Strategie von Triton im Business-Services-Sektor aussieht • Welche fünf strukturellen Trends den Business-Services-Markt in den nächsten Jahren prägen werden Die Gesprächsteilnehmer: Host: Olivia Harder (FINANCE Magazin) Gast: Stephan Förschle (Partner und Head of Business Services, Triton) Hinweis: Dieser Talk entstand in Kooperation mit Triton. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/