München (www.anleihencheck.de) - Die USA könnten vor einem strukturellen Wandel ihrer Finanzierungssituation stehen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Über mehrere Jahrzehnte hätten sie von niedrigen Zinsen, moderater Inflation und einer starken globalen Nachfrage nach US-Staatsanleihen profitiert. Dadurch hätten selbst stark steigende Schuldenstände vergleichsweise günstig finanziert werden können. Dieses Umfeld könnte sich zunehmend verändern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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