1NCE Insights bietet nun Zugriff auf Benchmark-Daten von über 30.000 globalen Deployments aus 17 Branchen und ermöglicht es Kunden, sich mit vergleichbaren Lösungen zu messen.

Start von 1NCE AI: ein einheitliches API-Gateway mit Zugriff auf führende AI-Modelle und zentralisiertem Vendor Management.

ISO/IEC 27001:2022-zertifizierte seine Infrastruktur nach ISO/IEC 27001:2022 im Rahmen der eigenen Datensicherheitanforderungen.

1NCE kündigte ein Upgrade von 1NCE Insights und den Start von 1NCE AI an. Beide Produkte erweitern die Plattformangebote von 1NCE und geben Kunden größere Kontrolle und tiefere Einblicke in ihre IoT-Daten.

Das neue 1NCE Insights-Upgrade gibt Kunden Zugriff auf aggregierte und anonymisierte Benchmark-Daten aus seinem globalen Kundennetzwerk. Sie können Netzwerkauslastung, Batterieleistung, Hardware-Auswahl und Verkehrsoptimierung miteinander vergleichen. So sehen sie, wie ihre IoT-Projekte gegen echte Wettbewerber abschneiden und können schneller bessere Produkte entwickeln.

1NCE AI schafft eine weitere Ebene: Kunden erhalten über ein einheitliches API-Gateway Zugriff auf führende AI-Modelle und können mehrere Anbieter über eine zentrale Schnittstelle verwalten. Der Service ist in Deutschland gehostet und vollständig DSGVO-konform. Zusätzlich ermöglicht es Kunden, ihre AI-Token-Kosten modell- und anbieterübergreifend zu optimieren.

Datensicherheit ist nicht verhandelbar. Kundendaten gehören dem Kunden. 1NCE Insights arbeitet ausschließlich mit anonymisierten, aggregierten Netzwerkdaten. 1NCEs Infrastruktur ist ISO/IEC 27001:2022-zertifiziert von TÜV Rheinland, gültig bis 2029.

"Unsere Plattform gibt Kunden, was sie brauchen, um beim Bau ihrer smarten Produkte erfolgreich zu sein. Das bedeutet zuverlässige Konnektivität, sichere Datenerfassung und nun mit Insights und AI die Intelligenz, bessere Entscheidungen zu treffen," sagt Ivo Rook, Co-CEO bei 1NCE.

1NCE Insights: 1nce.com 1NCE AI: start.1nce.ai

Über 1NCE

1NCE bietet die Kernplattform aus Software und Konnektivität, mit der Kunden die besten intelligenten Produkte entwickeln und verwalten. Über 30.000 Kunden vertrauen 1NCE mit mehr als 40 Millionen verbundenen Produkten weltweit. www.1NCE.com

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