München (ots) -Es wird wieder geflirtet, gekuppelt und natürlich für Drama gesorgt! Denn ab sofort / ab 23. September werden wieder jede Menge heiße Typen und Ladys bei "Love Island VIP" nach der großen Liebe suchen. Ganz neu dabei: Auf der Liebesinsel treffen dieses Mal bekannte Reality-Stars auf bislang unbekannte Singles. Welche Islander unter anderem mit dabei sind und worauf wir uns beim "Love Island VIP" freuen können, weiß meine Kollegin Helke Michael.Sprecherin: In der traumhaften Villa in Griechenland gibt's gleich mehrere Premieren. Denn zum allerersten Mal ist ein waschechter Bachelor dabei, der beim Rosenverteilen bisher kein Glück hatte. Dafür weiß Martin Braun aber ganz genau, was er will.O-Ton 1 (Martin Braun, 12 Sek.): "Vom Charakter her brauche ich auf jeden Fall eine Frau, die ein bisschen Zunder geben kann. Aber auch weiß, wenn es genug ist, und mir die Grenzen zeigen kann. Die sich selber nicht zu ernst nimmt. Dass man sich veräppeln kann. Und Quatsch machen kann. Ein Familienmensch wäre schön."Sprecherin: Auch im Bett muss es natürlich passen.O-Ton 2 (Martin Braun, 5 Sek.): "Wenn das nicht funktioniert, dann bin ich auch raus. Dann kannst du noch so gute Gespräche haben. Wenn es da nicht klappt, ist es auch Quatsch."Sprecherin: Deswegen könnte es durchaus auch mal etwas heißer zugehen.O-Ton 3 (Martin Braun, 4 Sek.): "Ich sage niemals nie. Das ist auch mein Credo. Alles kann passieren. Muss aber nicht."Sprecherin: Dass sich was auf der Liebesinsel ergibt, hofft auch Jörn Schlönvoigt-Ex und Playboy-Model Hanna Weig.O-Ton 4 (Hanna Weig, 5 Sek.): "Mein Ziel ist definitiv, als Couple rauszugehen und die Show zu gewinnen und Liebe zu gewinnen."Sprecherin: Idealerweise die eines treuen, sexy Familienmenschen, der weiß, was zu tun ist.O-Ton 5 (Hanna Weig, 12 Sek.): "Ich suche einen Mann, der 100 Prozent seine Männerrolle kennt. Genauso wie ich meine Frauenrolle kenne. Ich möchte Mama sein zu Hause, auf die Kinder aufpassen, kochen. Und sowas suche ich auch bei Love Island. Ich hoffe, da ist jemand für mich dabei, der wirklich Mann ist."Sprecherin: Zur Auswahl steht neben dem Bachelor unter anderem auch der Social-Media-Pionier Rafael Neugart, der vor allem mit viel Witz und Tiefgang punkten will.O-Ton 6 (Rafael Neugart, 8 Sek.): "Das sind so meine zwei Rollen. Ich bin ein bisschen dieser Klassenclown. Gleichzeitig aber auch der Therapeut für die ganze Freundesgruppe. Ich bringe da auf jeden Fall viele Facetten mit rein."Sprecherin: Und er zieht komplett entspannt in die Villa auf Love Island ein.O-Ton 7 (Rafael, 9 Sek.): "Ich gehe komplett naiv und blind da rein. Finde ich aber auch cool, dann so unvoreingenommen da einfach rein zu stolpern und zu gucken, ob ich da mit den Leuten matche und einfach zu schauen, wohin sich das entwickelt."Sprecherin: Neben Rafael, Hanna und Martin sind auch Reality-Stars wie Bill-Kaulitz-Flirt und Unternehmer Jannik Kontalis und "Dschungelcamp"-Star Eva Benetatou am Start. Und ganz neu: Viele noch unbekannte Gesichter. Genau darauf freut sich auch Moderatorin Sylvie Meis.O-Ton 8 (Sylvie Meis, 21 Sek.): "Die besondere Mischung verspricht eine ganz neue Dynamik auf der Liebesinsel: Wie reagieren eigentlich diese erfahrenen Realitystars auf Singles, die sich erstmals vor TV-Kameras auf Liebessuche begeben - und umgekehrt? Wer findet zueinander, wer funkt vielleicht dazwischen - und bei wem wird aus einem Flirt am Ende die große Liebe?"Es wird auf jeden Fall spannend! Vor allem, weil auch die beiden Herzensbrecher Paco Herb und Tim Kühnel auf die Liebesinsel zurückkehren und nochmal die große Liebe suchen. "Love Island VIP" ab 23. September immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind eine Woche früher auf RTL+ verfügbar.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6348473